La Provincia cambió el régimen de horas extra de la Policía: como es el nuevo

Endureció las condiciones para el servicio adicional



El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó cambios en el régimen de horas extra de la Policía Bonaerense y modificó el sistema de Policía Adicional (POLAD), el mecanismo que permite a los efectivos realizar servicios pagos fuera de su jornada habitual.

La medida fue establecida mediante el Decreto 99/26, publicado en el Boletín Oficial, que introduce ajustes en la reglamentación de la Ley 13.942. El objetivo es ordenar el esquema de servicios adicionales y establecer criterios más estrictos para su asignación.

Uno de los principales cambios es que sólo podrán prestar servicios adicionales los agentes que estén inscriptos voluntariamente en un registro único habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y que se encuentren franco de servicio. El sistema, además, bloqueará automáticamente la inscripción de quienes estén bajo determinadas licencias.

Entre los casos excluidos se encuentran efectivos con licencias por enfermedad o accidente, maternidad, nacimiento o adopción, atención de familiares enfermos, donación de órganos o permisos por exámenes. En esos supuestos, no podrán realizar tareas adicionales hasta retomar su situación activa.

Más facultades para el Ministerio

El decreto también amplía el margen de decisión del Ministerio que conduce Javier Alonso. A partir de ahora, la cartera podrá modificar o ampliar el listado de licencias incompatibles con la prestación de servicios adicionales, lo que le otorga mayor control sobre el sistema.

La normativa mantiene, sin embargo, aspectos centrales del régimen vigente, como el carácter voluntario de la inscripción y la obligatoriedad de que el agente esté fuera de servicio. También continúa vigente el límite del 3% del costo total destinado a tareas de apoyo.

Por: redacción enAgenda