ARBA prorrogó el plazo para el pago del impuesto Inmobiliario: cuál es la nueva fecha

Se extendió hasta el jueves 26 el plazo para pagar en término la cuota 1 y el impuesto anual. Cuáles son los descuentos.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que se extendió hasta el próximo jueves 26 de febrero el plazo para abonar en término la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para la baldía.

La prórroga busca brindar más tiempo a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias y acceder a las bonificaciones previstas para el ejercicio 2026, en el marco de una política que reconoce el buen cumplimiento y fortalece la cultura tributaria.

Cabe recordar que el vencimiento estaba previsto para este jueves 19, según había establecido ARBA en su cronograma inicial. En tanto, que la cuota 1 y el anual del Impuesto Inmobiliario Rural vencerá el 17 de marzo.

Los descuentos para el pago en ARBA

Quienes opten por cancelar el monto anual completo antes del nuevo vencimiento podrán acceder a un descuento del 15%. Para obtener ese beneficio, la partida no deberá registrar deudas.

En tanto, quienes elijan abonar por cuota podrán acceder a una bonificación del 10% en cada vencimiento, siempre que mantengan un buen comportamiento fiscal. A tal efecto, no deberán registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos y deberán pagar dentro del plazo establecido.

Ambos beneficios se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagar”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito, generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos o descargar la boleta para abonar de manera presencial en entidades bancarias habilitadas y en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.

Fuente: Agencia DIB