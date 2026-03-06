La Patrulla Rural infracciono a una persona de sexo masculino por caza ilegal

El Comando de Prevención Rural de Gral. Paz procedió a la interceptación de una persona mayor de edad oriundo de la localidad de Florencio Varela, quien se encontraba realizando caza ilegal acompañado de 4 perros de la raza galgo.

Además, se hallaba circulando en vehículo marca Chevrolet Astra sin la correspondiente VTV, por ello se labraron las actuaciones contravencionales de rigor, procedimiento al secuestro de la licencia de conducir

Interviene en el caso Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires como también el Juzgado de Faltas Local.