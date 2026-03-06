El lunes sesiona el HCD y los proyectos siguen sin mejorar

Tras haber sido inaugurado el 43º período legislativo, el pasado martes, el Honorable Concejo Deliberante de General Paz tendrá su primera sesión ordinaria.

La convocatoria, fijada a las 19 horas del día lunes 9 en el recinto ubicado en el edificio municipal, cuenta con una serie de ítems, donde se pondrán a consideración actas del 2025, y la sesión especial del presente año, así como la correspondencia recibida y emitida habitual.

Entre los proyectos de ordenanza, el oficialismo solo se abocó a presentar reconocimientos, una iniciativa que viene realizándose hace algunos años, y que poco tiene que ver con el rol del cuerpo legislativo; y más con lo que entidades como Rotary Club solía hacer antaño. Poniendo en la misma balanza a quienes han logrado éxitos de importancia nacional e internacional, con quienes simplemente han participado en algún evento (sin desmerecer claramente este hecho, que sin dudas ha tenido su esfuerzo, sacrificio y costo).

Por otro lado, la Libertad Avanza solicita al Ejecutivo “información sobre diferentes aspectos”, así como también la anulación de una ordenanza donde se incorpora al programa de lotes, un inmueble privado (tras acuerdo con su propietaria y el Municipio). Y, además, piden el cambio de circulación vehicular en la Laguna, y colocación de cestos en el lugar.

Finalmente, el tercer bloque, Defensa Comunal, presentó proyectos de ordenanza para colocación de cartelería sobre R29; solicitar implementación de colonia de verano para adultos mayores; y expresar su preocupación por hechos de violencia callejera.

Como último punto, se tratará un pedido del Ejecutivo para utilización del predio de la Laguna, de un evento, que en teoría, se realizará el fin de semana previo.

ORDEN DEL DÍA – SESION ORDINARIA 1/2026

A) Consideración actas

-Acta Sesión Extraordinaria 5/2025

-Acta Sesión Ordinaria 18/2025

-Acta Sesión Especial de Reconocimientos 2025

-Acta Sesión Extraordinaria 6/2025

-Acta Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 2025

-Acta Sesión Preparatoria 2025

-Acta Sesión Especial de Asunción y Jura de Práctica de Autoridades 2025

-Acta Sesión Extraordinaria 1/2026

-Acta Sesión Especial de Apertura de Período Ordinario 2026

B) Correspondencia Recibida

C) Correspondencia Emitida

D) Asuntos Entrados.

D1) P/O Ref.: Convalidar convenio firmado entre la Autoridad del Agua y la Municipalidad de General Paz. (DEPARTAMENTO EJECUTIVO)

D2) P/O Ref.: Solicitar al D.E información sobre diferentes aspectos. (LA LIBERTAD AVANZA)

D3) P/O Ref.: Establecer nuevo sentido de circulación vehicular en la laguna de Ranchos. (LA LIBERTAD AVANZA)

D4) P/O Ref.: Deróguese la Ordenanza 20/2025. (LA LIBERTAD AVANZA)

D5) P/R Ref.: Reconocer a la deportista Mora Bianco. (PARTIDO JUSTICIALISTA GENERAL PAZ)

D6) P/R Ref.: Reconocer a Justo Bermúdez. (PARTIDO JUSTICIALISTA GENERAL PAZ)

D7) P/R Ref.: Reconocer al equipo de Pato El Siasgo. (PARTIDO JUSTICIALISTA GENERAL PAZ)

D8) P/R Ref.: Reconocer a corredores por su participación en El Cruce Saucony. (PARTIDO JUSTICIALISTA GENERAL PAZ)

D9) P/R Ref.: Solicitar al D.E cartelería sobre RP 29, bajada a Loma Verde. (DEFENSA COMUNAL)

D10) P/R Ref.: Manifestar preocupación por la modificación de la Ley 26.639, Protección de Glaciares. (PARTIDO JUSTICIALISTA GENERAL PAZ)

D11) P/R Ref.: Solicitar al D.E la instalación de cestos de basura en la laguna de Ranchos. (LA LIBERTAD AVANZA)

D12) P/R Ref.: Solicitar al D.E la implementación de colonia de verano para adultos mayores. (DEFENSA COMUNAL)

D13) P/R Ref.: Solicitar al D.E entubamiento pluvial en la localidad de Villanueva. (PARTIDO JUSTICIALISTA GENERAL PAZ)

D14) P/R Ref.: Solicitar al D.E colocación de garita o refugio en Av. Garay, Ranchos. (LA LIBERTAD AVANZA)

D15) P/R Ref.: Expresar preocupación y repudio a la Reforma Laboral. (PARTIDO JUSTICIALISTA GENERAL PAZ)

D16) P/C Ref.: Expresar preocupación por diferentes hechos de violencia callejera en Ranchos. (DEFENSA COMUNAL)

D17) Decreto Ad Referéndum del HCD.: Autorizar espacio público para Fiesta Campera (DEPARTAMENTO EJECUTIVO)