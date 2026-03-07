Javier Rodríguez: «Los desafíos actuales nos obligan a adoptar nuevas tecnologías de manera más rápida»

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense encabezó la Mesa Redonda Agropecuaria en la Fiesta Provincial del Trigo junto al intendente Pablo Garate. Allí destacó el desempeño productivo de la última campaña, impulsado principalmente por los altos rindes generados por las condiciones climáticas favorables.

publicidad

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó la Mesa Redonda Agropecuaria realizada en el marco de la Fiesta Provincial del Trigo, donde analizó la situación del sector triguero y destacó la producción récord de la campaña 2025/26. Del encuentro también participó el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate.

Durante su intervención, Javier Rodríguez sostuvo que «el dato más importante es que tuvimos una campaña récord de producción de trigo. Estamos hablando de estimaciones cercanas a las 27,9 millones de toneladas, lo que representa un récord a nivel nacional y también niveles muy altos para la provincia de Buenos Aires», afirmó el ministro.

En relación a esto, explicó que este resultado se debe principalmente a los elevados rendimientos obtenidos gracias a condiciones agroclimáticas favorables. A su vez, la superficie sembrada creció un 6%, lo que equivale a unas 361.000 hectáreas adicionales. En síntesis, mientras el área implantada tuvo un incremento moderado, la producción se expandió de manera mucho más significativa por el fuerte aumento en los rindes.

«Si miramos el total del país, esto queda todavía más claro: la producción creció cerca de un 50% respecto del año anterior, mientras que la superficie sólo aumentó alrededor de un 6%. Fue un año en el que el clima acompañó a la producción y permitió rindes superiores a los promedios históricos», señaló Javier Rodríguez.

El ministro también advirtió sobre el deterioro de la rentabilidad del cultivo. «Si tomamos un modelo productivo representativo del sudeste bonaerense y mantenemos rindes constantes, el margen bruto frente a 2024 cae un 47%. Esto se explica por el aumento de costos, especialmente en labranzas y agroquímicos, junto con una caída de los ingresos. Sin embargo, los márgenes terminan siendo positivos porque los rindes de 2025 superaron el promedio, lo que permitió compensar en parte la caída de la rentabilidad por precios y costos», explicó.

El ministro también destacó el rol productivo de la provincia de Buenos Aires dentro del esquema agroindustrial del país. «La provincia es el motor productivo de la Argentina. En prácticamente todos los cultivos representa alrededor de un tercio de la producción nacional y, cuando hablamos de industrialización, esa participación crece al 50 o 60 por ciento», remarcó.

En ese sentido, subrayó que detrás del crecimiento de la actividad hay políticas públicas orientadas al financiamiento y al desarrollo tecnológico. «Sabemos que uno de los principales limitantes para producir es la falta de financiamiento. Por eso fortalecimos herramientas como las líneas Procampo y Procampo Digital del Banco Provincia. En estos años se otorgaron 3,2 billones de pesos en financiamiento al sector productivo, a través de más de 100 mil operaciones de crédito», detalló.

Durante su exposición, Javier Rodríguez también remarcó la importancia de la ciencia y la tecnología aplicadas al agro. «Si queremos que el sector agropecuario siga siendo competitivo dentro de cinco, diez o veinte años, necesitamos más inversión en ciencia y tecnología. Cada peso invertido en investigación vuelve multiplicado», afirmó.

En ese marco, también se refirió a los debates actuales sobre el financiamiento del sistema científico. «Escuchamos hablar de desfinanciamiento y de un retiro voluntario en el INTA. Es una política equivocada. Si queremos ser competitivos a nivel mundial, necesitamos más inversión en ciencia y tecnología, no menos. Lo que nos marca esta época es que hay todavía más desafíos tecnológicos con la incorporación de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Eso nos obliga a adoptar nuevas tecnologías de manera más rápida», sostuvo.

En esa línea, mencionó el trabajo que se realiza en la Chacra Experimental de Barrow y el fortalecimiento de la red provincial de chacras experimentales. «Hoy estamos invirtiendo permanentemente en investigación que da como resultado nuevas variedades de trigo. Hace muy poco se registraron tres nuevas variedades y hay otras dos en proceso, particularmente en trigo candeal», señaló.

El ministro también destacó el trabajo que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Agrario a través del Programa de Calidad del Trigo. Las muestras provienen de 45 partidos bonaerenses y el 76% del volumen analizado corresponde a distritos del sudeste de la provincia, una de las principales zonas trigueras del país.

«Hace cinco años venimos desarrollando el Mapa de Calidad del Trigo junto con las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y de Buenos Aires. Es un sistema basado en miles de muestras que los productores entregan de manera gratuita y que nos permite construir información estadística para mejorar la producción», explicó.

Además, Javier Rodríguez subrayó la importancia de promover prácticas productivas sostenibles. «Hoy el mundo no sólo demanda alimentos: también demanda saber cómo se producen. La trazabilidad, las Buenas Prácticas Agrícolas y el cuidado ambiental también forman parte de la competitividad», sostuvo.

En el marco del encuentro, Javier Rodríguez también remarcó el crecimiento sostenido de la producción agrícola en la provincia. En ese sentido, señaló que la campaña 2024/2025 registró el récord histórico de superficie sembrada en Buenos Aires considerando los principales cultivos —trigo, cebada, soja, maíz y girasol— con un total de 13,9 millones de hectáreas implantadas.

Ese número implica un incremento de 1,9 millones de hectáreas en comparación con la campaña 2019/2020, lo que refleja la expansión de la actividad agrícola en el territorio bonaerense.

«Si uno mira la evolución de la superficie agrícola, en los últimos cinco años la provincia aumentó cerca de dos millones de hectáreas, lo que representa un crecimiento cercano al 14%. Hoy Buenos Aires lidera la producción y la superficie de trigo, soja, girasol y cebada, y en los últimos años también pasó a liderar la superficie de maíz», concluyó el ministro.

La Mesa Redonda Agropecuaria también contó con la participación de la directora de la Chacra Integrada Barrow, Natalia Carrasco; el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Jorge Álvaro; el representante de CARBAP, Ignacio Bilbao; Mario Gramisu, en representación de la Sociedad Rural Argentina; Juan Airoldes, de la Unión de Industriales Fideeros de la República Argentina; y Maximiliano Abraham, presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca. La subsecretaria de Seguimiento Productivo y Económico, Ayelén Borda, estuvo presente.