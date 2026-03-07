El Siasgo presente en la “Copa Municipalidad de Chascomús”

EL equipo Villanuevense será parte de una nueva edición de la “Copa Municipalidad de Chascomús” de Pato.

El torneo, que se disputará este fin de semana, tendrá lugar en la Asociación Rural de Chascomús, y se jugará con equipos de hasta 8 tantos de ventaja.

El certamen comenzará este sábado con partidos clasificatorios, y el domingo serán las semifinales y final, la cual está prevista para las 17 hs.

Lomas de Pila; Barrancas del Salado – Las Heras; El Siasgo El Cencerro – El Nono; La Carreta; Chascomús – Las Pilchas; Chascomús – San Miguel; Chascomús – Nicolás Bari; y El Pino Barbero Hnos. serán los equipos participantes.

Para El Siasgo, jugarán Carlos Contreras, Gerónimo Berdina, Ismael Belaunzarán y Facundo Marchetti (C).