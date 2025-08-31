La lluvia obligó a suspender los partidos de primera y reserva del Verdinegro

La segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Chascomunense de Fútbol, se jugó en jornada dividida. El sábado comenzó con los partidos disputados por las categorías inferiores del Club Atlético Ranchos ante ADES; y el domingo tuvo que ser interrumpida cuando finalizó el partido correspondiente al fútbol femenino.

Las adversas condiciones climáticas en la ciudad de General Belgrano obligaron a suspender los encuentros de la tercera y primera división, que se debían jugar a las 13,30 y 15,30 respectivamente.

El verdinegro visitó a la Agrupación Deportiva El Salado, y así fueron los resultados de los partidos disputados este fin de semana:

Séptima: 1-1. Gol: Ugalde

Sexta: 2-0

Quinta: 1-0

Cuarta: 2-2. Goles: Funes, Montero.

Femenino: 7-0

Créditos: Prensa CAR