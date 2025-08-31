Fortineros viajó a Varela por la Liga Metropolitana

El equipo de Newcom Ranchos +40, viajó en la jornada de hoy a La Patriada, en Florencio Varela, para disputar cuatro partidos pro la Liga Metropolitana.

La Categoría +40 de Fortineros, en el primer encuentro se impuso en el amistoso frente a la selección +40.

En el segundo encuentro los de Ranchos venció, en un encuentro muy parejo, a La Patriada de Florencio Varela, 2 a 1 en tie break; en el tercer encuentro, en un partidazo, Indomables se impone en tie break a Fortineros; y el último encuentro Fortineros le ganó a los Dragones de Almirante Brown.

“Muy conforme con el desempeño del equipo, a seguir trabajando. Gracias Fortineros orgullosos de ustedes”, destaca el Prof. Horacio Tebes.