Juegos Bonaerenses: Adultos Mayores tuvieron la Etapa Regional en Chascomús

Este sábado se llevó a cabo en la vecina ciudad de Chascomús, la instancia Regional de los Juegos Bonaerenses, en Adultos Mayores. El Futbol Tenis Intergeneracional estará representado en la Final

La Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de General Paz, informa los resultados obtenidos.

Ciro Galli y Roberto Castro son los segundos clasificados para participar en la Final Provincial, que se llevará a cabo en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre. Cabe recordar que la primera ranchera en conseguir el pase, fue Milagros Domínguez, en Atletismo PCD (Velocidad).

En tanto, en la jornada sabatina, Ciro y Roberto lograron superar en Futbol Teis Intergeneracional a sus pares de Ensenada por 15/13 y 15/6.

En fútbol Tenis Masculino, Jorge Eseiza y Luis Migone cayeron frente a Monte. Y en Tenis Masculino, José Castro y Jorge Ramos, cayeron ante Ensenada.

En caminata, Rosa Demario y María Elena de Andrés, realizaron un buen tiempo, aunque no les alcanzó para clasificar.