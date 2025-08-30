Loma Verde: Vecinos alertaron sobre caza ilegal y la policía detuvo a tres hombres

El Destacamento de Policía de Loma Verde detuvo a tres hombres mayores de edad, provenientes de las localidades de Gregorio de Laferrere, Tristán Suárez y Virrey del Pino, que se encontraban realizando cacería ilegal en un campo de la zona.

La detención fue posible gracias al aviso de vecinos, que alertaron al personal policial sobre la presencia de un automóvil Peugeot 504 en el Camino Rural 70, donde los sujetos realizaban cacería de fauna silvestre, con perros galgos.

Las autoridades labraron las correspondientes contravenciones por la infracción a la Ley 10.081 (Código Rural). Gracias al aviso de los vecinos, los cazadores no lograron realizar daños en la fauna silvestre.

Interviene en el caso el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: NB Noticias