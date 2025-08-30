“Gigi” Saavedra: “Yo quiero que la gente tenga lo que necesita, y a eso voy”

A menos de diez días de las Elecciones Legislativas de la provincia de Buenos Aires, el partido vecinalista, Defensa Comunal, realizó la presentación oficial de sus candidatos.

En un local ubicado en la Av. Garay, la “histórica Lista 109” realizó un acto a modo de presentación y cierre de una campaña que fue corta, pero intensa para una de las tres fuerzas políticas que se disputan en General Paz los seis lugares que quedarán vacantes en el Concejo Deliberante, y los dos en el Consejo Escolar.

La presentación estuvo a cargo de la Concejal (MC) Lic. María Eugenia Ciafardini, quien, además, es la Secretaria del Partido. En un clima festivo, y con mucha energía fueron ingresando los candidatos que componen la lista que encabeza la actual Consejera Escolar, Gisele Anahí “Gigi” Saavedra, y a la cual acompañan Alejo Zapata, Soledad Quintana, Juan Manuel Díaz, Eliana Cabrera y Alejandro Alonso (como Concejales Titulares); Stephanie König, Francisco Ferrante, María Catalina Fussi, Leandro Giordano (Concejales suplentes).Candidatos a Consejeros Escolares: María Natalia Correa, Jorge Lebrero (Titulares), Daiana Larrea y Juan Ignacio Peralta (Suplentes) (VER VIDEO)

La primera en tomar la palabra, fue la candidata en primer término para el Consejo Escolar, María Natalia Correa, quien resaltó que su padre fue quien le inculcó el amor a Defensa, “y si bien siempre simpaticé con el espacio, nunca trabajé activamente; y en me encuentro acá codo a codo, trabajando con los integrantes de la lista”.

“Me siento muy bien y capacitada. Pienso seguir los pasos, la línea y la metodología de mi compañerita de lista Gigi. Creo en el trabajo en equipo, y que hay que aportar, sumar, apoyar todo lo que favorezca, todo lo que se pueda efectivizar. Y también me comprometo a oponerme a lo que no sea así. Son una convencida de que la oposición debe ser constructiva, responsable y respetuosa. También soy una convencida que la educación es fundamental para todos. Por eso me sumé a este desafío y hoy estoy conformado la lista histórica 109 de defensa Comunal de General Paz”, cerró Correa.

Le siguió el Candidato a Concejal en Cuarto lugar, Juan Manuel “Chochoy” Díaz, Soledad Quintana y Alejo Zapata. (VER VIDEO)

Finalmente, la candidata en primer término, “Gigi” Saavedra, quien reconoció que “hoy me toca un desafío muy importante, que es llevar la 109, que hacía rato no se veía; y para mí es todo un privilegio, pero también una mochila grandota. Sé que tengo un gran equipo, acá atrás mío (haciendo alusión a sus compañeros de lista), y otro allá atrás, y los tengo a todos ustedes (señalando al resto de los presentes). Para mí es un desafío, pero como hace 4 años di un paso, hoy decidí dar otro paso más, porque no tenemos que estancarnos, tenemos que seguir creciendo, apostando a lo que queremos. Y si queremos ayudar, seguimos”

“Cuando dije ‘Sí’, no sabía en qué lugar iba a estar como consejera –aclara-, y ahora soy consciente, y estoy muy consciente, de que voy primera –remarca entre risas– Sí, para los que piensan que no soy consciente, porque me lo dijeron. (…) Se de todas las personas que pasaron, de todo lo que lucharon, de todo lo que dejaron y dieron por Defensa. Fiueron 53 años exactos, y hoy, estoy dispuesta a trabar por los vecinos, por todos nosotros, porque me incluyo, yo tengo que salir a trabajar como ustedes, y vivo en el mismo lugar que ustedes, y comparto las mismas necesidades. Por eso, así como asumí, mi rol como consejera escolar, hoy me comprometo a seguir trabajando con Defensa, con la gente, escuchando sus necesidades, y haciendo todo lo que pueda hacer. Mi bandera política es Defensa, pero no quiere decir que yo no trabaje con el resto, porque lo que quiero es que las cosas se logren. No importa si tengo que negociar, yo quiero que la gente tenga lo que necesita, y a eso voy. Voy por la 109 por Defensa, para ustedes, y por todos”, cerró Saavedra.

Dando continuidad al acto, tomaron la palabra los Concejales actuales, Lorena Pretti y Pedro Gerbelli (VER VIDEO), y finalmente se proyectó un pequeño video, en donde se repasó la historia del partido vecinalista a través de fotografías.

