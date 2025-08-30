Ajedrez: Alejandro Taus presente en el torneo “Alejandro Judewicz”

De acuerdo a la calidad de los inscriptos, se presume que será la mejor de todas las versiones de este clásico marplatense. Se juega desde el viernes 29, y hasta el domingo 31 de agosto.

La 12ª edición del Torneo IRT Sub 2250 Alejandro Judewicz de ajedrez, se realiza este fin de semana, entre el viernes 29 y el domingo 31, en instalaciones del Hotel Garden (Moreno 2392), en la ciudad de Mar del Plata. Allí se encuentra participando el ajedrecista ranchero, Alejandro Taus.

Este clásico marplatense rinde homenaje a quien fuera un gran ajedrecista local, profesor y arquitecto, un verdadero apasionado del juego ciencia.

se registraron casi 90 inscriptos, una cifra elevada y próxima a cubrir el cupo previsto por la organización, encabezada por el MF local Mariano Loiterstein.

De acuerdo a los antecedentes de algunos de los participantes, se especula que será la más fuerte de todas las ediciones disputadas hasta el momento. Por primera vez jugarán dos maestros internacionales: Alejo De Dovitiis, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Mario Leskovar, de Cipolletti, quien viene de ser subcampeón panamericano en Brasil, en la categoría +65 años.

Ambos le dan brillo al certamen, junto a los también excampeones del certamen, Franco Quezada (ganador de los últimos tres torneos Judewicz), y el CM Martín Daneri.

Muchas ciudades están representadas: Neuquén, González Chaves, Chubut, Azul, Ranchos, General Belgrano, Balcarce, Pinamar y Mar del Plata, entre otras.

Además del clásico pensado, se realizarán dos Blitz, también válidos para el ranking internacional ELO. Dirigen el torneo el AI Nicolás García, el AF Julián Busso y el AR Hernán Ponce. Como director del torneo se desempeñará el ingeniero Marcos Judewicz, hijo de Alejandro.

Fuente: La Capital

Fotos: Mariano Loiterstein