CAZA ILEGAL EN LOMA VERDE: Policía Rural detiene a galgueros, tras denuncia de vecinos

El Comando de Prevención Rural de General Paz, detuvo este domingo, a tres hombres mayores de edad provenientes de la localidad de Máximo Paz, que se encontraban realizando cacería ilegal en un campo de la zona.

La detención fue posible gracias al aviso de vecinos, que alertaron al personal policial sobre la presencia de un automóvil Renault Clio, en cercanía a ruta 215, donde los sujetos realizaban cacería de fauna silvestre con perros galgos.

Las autoridades labraron las correspondientes contravenciones por la infracción a la Ley 10.081 (Código Rural), y el secuestro del vehículo por falta de seguro (ley 24449).

Gracias al aviso de los vecinos, los cazadores no lograron realizar daños en la fauna silvestre.

Interviene en el caso el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y Juzgado de Faltas Local.