Farmacias de turno en septiembre

Lunes 1: Torrissi

Martes 2: Brambilla

Miércoles 3: D’Andrea

Jueves 4: Duclós

Viernes 5: Torrissi

Sábado 6: D’Andrea

Domingo 7: D’Andrea

Lunes 8: Duclós

Martes 9: Torrissi

Miércoles 10: Brambilla

Jueves 11: D’Andrea

Viernes 12: Duclós

Sábado 13: Brambilla

Domingo 14: Brambilla

Lunes 15: D’Andrea

Martes 16: Duclós

Miércoles 17: Torrissi

Jueves 18: Brambilla

Viernes 19: D’Andrea

Sábado 20: Torrissi

Domingo 21: Torrissi

Lunes 22: Brambilla

Martes 23: D’Andrea

Miércoles 24: Duclós

Jueves 25: Torrissi

Viernes 26: Brambilla

Sábado 27: Duclós

Domingo 28: Duclós

Lunes 29: Torrissi

Martes 30: Brambilla

