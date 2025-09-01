Farmacias de turno en septiembre

Lunes 1: Torrissi
Martes 2: Brambilla
Miércoles 3: D’Andrea
Jueves 4: Duclós
Viernes 5: Torrissi
Sábado 6: D’Andrea
Domingo 7: D’Andrea
Lunes 8: Duclós
Martes 9: Torrissi
Miércoles 10: Brambilla
Jueves 11: D’Andrea
Viernes 12: Duclós
Sábado 13: Brambilla
Domingo 14: Brambilla
Lunes 15: D’Andrea
Martes 16: Duclós
Miércoles 17: Torrissi
Jueves 18: Brambilla
Viernes 19: D’Andrea
Sábado 20: Torrissi
Domingo 21: Torrissi
Lunes 22: Brambilla
Martes 23: D’Andrea
Miércoles 24: Duclós
Jueves 25: Torrissi
Viernes 26: Brambilla
Sábado 27: Duclós
Domingo 28: Duclós
Lunes 29: Torrissi
Martes 30: Brambilla
