La Cuenta DNI de Banco Provincia renovó sus descuentos y confirmó cuáles habrá disponibles en diciembre

Las autoridades del Banco Provincia confirmaron todas las ofertas a las que podrán acceder los más de 10 millones de usuarios de la Cuenta DNI.

El Banco Provincia (BAPRO) no para de sumar ofertas y, tal y como suele hacerlo en cada inicio de mes, confirmó todos los descuentos que pondrá a disposición para los millones de usuarios que utilizan a diario la popular Cuenta DNI en todo el territorio bonaerense y la Capital Federal.

publicidad

La billetera virtual de la banca pública es una de las más exitosas del mercado y ofrece cada mes una variedad de rebajas para realizar compras sin ahorrar de más. Miles de personas la utilizan todos los días no solo para no gastar de más, sino también transferir dinero y hasta invertir en los populares plazos fijos de la entidad con el objetivo de evitar que sus ahorros se deprecien con la inflación.

En ese marco, el último mes del año llegará recargado de promociones, que incluyen desde las más tradicionales (como las rebajas en carnicerías y comercios de cercanía) hasta una variedad de ofertas en supermercados y mayoristas con sucursales en toda la provincia.

La Cuenta DNI del Banco Provincia renovó todas sus ofertas y sumó nuevos descuentos

Desde su lanzamiento, la Cuenta DNI se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas para realizar compras y ahorrar en ellas, asistiendo a las familias en medio de la dura crisis económica que atraviesa el país en general.

Uno por uno, los descuentos de la Cuenta DNI para diciembre

Según se indicó, a lo largo de todo el mes habrá ofertas de todo tipo, incluyendo las esperadas rebajas en carnicerías, pollajerías y pescaderías, en comercios de barrio y hasta farmacias y perfumerías, entre otros:

Comercios de barrio: todos los viernes del mes se ofrecerá un 20% de descuento en los locales adheridos. La oferta incluye un tope de reintegro semanal de $4.000, que se alcanza con compras de $20.000 o más.

todos los viernes del mes se ofrecerá un 20% de descuento en los locales adheridos. La oferta incluye un tope de reintegro semanal de $4.000, que se alcanza con compras de $20.000 o más. Carnicerías, pollajerías y pescaderías: el tradicional descuento volverá a estar disponible el sábado 20 de diciembre, incluirá un 35% de descuento y un tope de reintegro de $7.000 por persona. El beneficio máximo se alcanzar en compras de $20.000 o más.

el tradicional descuento volverá a estar disponible el sábado 20 de diciembre, incluirá un 35% de descuento y un tope de reintegro de $7.000 por persona. El beneficio máximo se alcanzar en compras de $20.000 o más. Ferias y Mercados Bonaerenses: todos los días del mes se podrá acceder a un descuento del 40% en puntos establecidos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $15.000 o más.

todos los días del mes se podrá acceder a un descuento del 40% en puntos establecidos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $15.000 o más. Gastronomía: los usuarios de entre 13 y 17 años que utilicen la aplicación podrán acceder a una oferta especial que incluye un 30% de reintegro, con un tope unificado en el mes de $8.000. El monto máximo de devolución se alcanza con una compra de $26.666.

los usuarios de entre 13 y 17 años que utilicen la aplicación podrán acceder a una oferta especial que incluye un 30% de reintegro, con un tope unificado en el mes de $8.000. El monto máximo de devolución se alcanza con una compra de $26.666. Librerías: 10% de ahorro en locales adheridos a la promoción, sin tope de reintegro.

10% de ahorro en locales adheridos a la promoción, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: sin tope de devolución, todos los miércoles y jueves del mes los usuarios podrán acceder a un 10% de reintegro en todos los locales adheridos.

sin tope de devolución, todos los miércoles y jueves del mes los usuarios podrán acceder a un 10% de reintegro en todos los locales adheridos. Universidades: con un tope de $6.000 por semana y por persona, todos los días de la semana se podrá aprovechar de un 40% de ahorro en los bufetes de las universidades adheridas a la oferta. El tope de devolución semanal se alcanzar con gastos de $15.000 o más.

con un tope de $6.000 por semana y por persona, todos los días de la semana se podrá aprovechar de un 40% de ahorro en los bufetes de las universidades adheridas a la oferta. El tope de devolución semanal se alcanzar con gastos de $15.000 o más. Casa Silvia: sin tope de reintegro y todos los días del diciembre, la firma de electrodomésticos y artículos para el hogar ofrecerá un 20% de ahorro.

Los descuentos de la Cuenta DNI en Ferias y Mercados Bonaerenses son de los más esperados todos los meses

Los descuentos del Banco Provincia en supermercados

Del mismo modo, las autoridades de la banca pública también revelaron que a lo largo del último mes del año se podrán aprovechar una variedad de ofertas en supermercados y mayoristas adheridos:

Mayorista Nini: 15% de ahorro todos los martes, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por día y persona.

15% de ahorro todos los martes, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por día y persona. Carrefour: sin tope y con devolución inmediata, los miércoles se ofrecerá un 10% de rebaja en todas las sucursales de la marca.

sin tope y con devolución inmediata, los miércoles se ofrecerá un 10% de rebaja en todas las sucursales de la marca. Chango Más: de jueves a sábados, la firma ofrecerá un 15% de descuento sin tope de devolución y con acreditación inmediata.

de jueves a sábados, la firma ofrecerá un 15% de descuento sin tope de devolución y con acreditación inmediata. Mayorista Vital: todos los martes y domingos del mes se ofrecerá un 20% de descuento en las compras hechas en cualquiera de las sucursales de la marca. La promoción incluye un tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El reintegro máximo se alcanza con compras mínimas de $50.000.

todos los martes y domingos del mes se ofrecerá un 20% de descuento en las compras hechas en cualquiera de las sucursales de la marca. La promoción incluye un tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El reintegro máximo se alcanza con compras mínimas de $50.000. Supermercados Dia%: 20% de ahorro para compras hechas todos los lunes, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y semana. El descuento se aplica con una compra mínima de $20.000 y el máximo ahorro posible se alcanza con compras de $40.000 o más.

20% de ahorro para compras hechas todos los lunes, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y semana. El descuento se aplica con una compra mínima de $20.000 y el máximo ahorro posible se alcanza con compras de $40.000 o más. Toledo: la cadena de supermercados ofrecerá un 20% de ahorro los días miércoles, sábados y domingos. La promoción no tiene tope de reintegro y se aplica con devolución en el momento de la compra.

la cadena de supermercados ofrecerá un 20% de ahorro los días miércoles, sábados y domingos. La promoción no tiene tope de reintegro y se aplica con devolución en el momento de la compra. Supermercados bonaerenses: la oferta incluye un 15% de reintegro en las compras hechas todos los martes y miércoles del mes en sucursales de Super Chacabuco, Actual Supermercados, CLC, Sabor Criollo, Lactres, Super Caseros, La Amistad, Don Luis, Autoservicio 228, Red Minicosto, Super Sofía y Supermercado Güemes. El beneficio incluye un tope de devolución de $6.000 por persona y por semana al que se accede con compras mínimas de $30.000. El beneficio máximo se alcanza con compras de $40.000 o más.

0221

Fuerte ajuste

Nafta, micros, servicios y másLos aumentos que llegan en diciembre y se harán sentir en el bolsillo de los platenses

En ese marco, el último mes del año llegará recargado de promociones, que incluyen desde las más tradicionales (como las rebajas en carnicerías y comercios de cercanía) hasta una variedad de ofertas en supermercados y mayoristas con sucursales en toda la provincia.

La Cuenta DNI del Banco Provincia renovó todas sus ofertas y sumó nuevos descuentos

Desde su lanzamiento, la Cuenta DNI se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas para realizar compras y ahorrar en ellas, asistiendo a las familias en medio de la dura crisis económica que atraviesa el país en general.

Uno por uno, los descuentos de la Cuenta DNI para diciembre

Según se indicó, a lo largo de todo el mes habrá ofertas de todo tipo, incluyendo las esperadas rebajas en carnicerías, pollajerías y pescaderías, en comercios de barrio y hasta farmacias y perfumerías, entre otros:

Comercios de barrio: todos los viernes del mes se ofrecerá un 20% de descuento en los locales adheridos. La oferta incluye un tope de reintegro semanal de $4.000, que se alcanza con compras de $20.000 o más.

todos los viernes del mes se ofrecerá un 20% de descuento en los locales adheridos. La oferta incluye un tope de reintegro semanal de $4.000, que se alcanza con compras de $20.000 o más. Carnicerías, pollajerías y pescaderías: el tradicional descuento volverá a estar disponible el sábado 20 de diciembre, incluirá un 35% de descuento y un tope de reintegro de $7.000 por persona. El beneficio máximo se alcanzar en compras de $20.000 o más.

el tradicional descuento volverá a estar disponible el sábado 20 de diciembre, incluirá un 35% de descuento y un tope de reintegro de $7.000 por persona. El beneficio máximo se alcanzar en compras de $20.000 o más. Ferias y Mercados Bonaerenses: todos los días del mes se podrá acceder a un descuento del 40% en puntos establecidos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $15.000 o más.

todos los días del mes se podrá acceder a un descuento del 40% en puntos establecidos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $15.000 o más. Gastronomía: los usuarios de entre 13 y 17 años que utilicen la aplicación podrán acceder a una oferta especial que incluye un 30% de reintegro, con un tope unificado en el mes de $8.000. El monto máximo de devolución se alcanza con una compra de $26.666.

los usuarios de entre 13 y 17 años que utilicen la aplicación podrán acceder a una oferta especial que incluye un 30% de reintegro, con un tope unificado en el mes de $8.000. El monto máximo de devolución se alcanza con una compra de $26.666. Librerías: 10% de ahorro en locales adheridos a la promoción, sin tope de reintegro.

10% de ahorro en locales adheridos a la promoción, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: sin tope de devolución, todos los miércoles y jueves del mes los usuarios podrán acceder a un 10% de reintegro en todos los locales adheridos.

sin tope de devolución, todos los miércoles y jueves del mes los usuarios podrán acceder a un 10% de reintegro en todos los locales adheridos. Universidades: con un tope de $6.000 por semana y por persona, todos los días de la semana se podrá aprovechar de un 40% de ahorro en los bufetes de las universidades adheridas a la oferta. El tope de devolución semanal se alcanzar con gastos de $15.000 o más.

con un tope de $6.000 por semana y por persona, todos los días de la semana se podrá aprovechar de un 40% de ahorro en los bufetes de las universidades adheridas a la oferta. El tope de devolución semanal se alcanzar con gastos de $15.000 o más. Casa Silvia: sin tope de reintegro y todos los días del diciembre, la firma de electrodomésticos y artículos para el hogar ofrecerá un 20% de ahorro.

Los descuentos de la Cuenta DNI en Ferias y Mercados Bonaerenses son de los más esperados todos los meses

Los descuentos del Banco Provincia en supermercados

Del mismo modo, las autoridades de la banca pública también revelaron que a lo largo del último mes del año se podrán aprovechar una variedad de ofertas en supermercados y mayoristas adheridos:

Mayorista Nini: 15% de ahorro todos los martes, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por día y persona.

15% de ahorro todos los martes, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por día y persona. Carrefour: sin tope y con devolución inmediata, los miércoles se ofrecerá un 10% de rebaja en todas las sucursales de la marca.

sin tope y con devolución inmediata, los miércoles se ofrecerá un 10% de rebaja en todas las sucursales de la marca. Chango Más: de jueves a sábados, la firma ofrecerá un 15% de descuento sin tope de devolución y con acreditación inmediata.

de jueves a sábados, la firma ofrecerá un 15% de descuento sin tope de devolución y con acreditación inmediata. Mayorista Vital: todos los martes y domingos del mes se ofrecerá un 20% de descuento en las compras hechas en cualquiera de las sucursales de la marca. La promoción incluye un tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El reintegro máximo se alcanza con compras mínimas de $50.000.

todos los martes y domingos del mes se ofrecerá un 20% de descuento en las compras hechas en cualquiera de las sucursales de la marca. La promoción incluye un tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El reintegro máximo se alcanza con compras mínimas de $50.000. Supermercados Dia%: 20% de ahorro para compras hechas todos los lunes, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y semana. El descuento se aplica con una compra mínima de $20.000 y el máximo ahorro posible se alcanza con compras de $40.000 o más.

20% de ahorro para compras hechas todos los lunes, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y semana. El descuento se aplica con una compra mínima de $20.000 y el máximo ahorro posible se alcanza con compras de $40.000 o más. Toledo: la cadena de supermercados ofrecerá un 20% de ahorro los días miércoles, sábados y domingos. La promoción no tiene tope de reintegro y se aplica con devolución en el momento de la compra.

la cadena de supermercados ofrecerá un 20% de ahorro los días miércoles, sábados y domingos. La promoción no tiene tope de reintegro y se aplica con devolución en el momento de la compra. Supermercados bonaerenses: la oferta incluye un 15% de reintegro en las compras hechas todos los martes y miércoles del mes en sucursales de Super Chacabuco, Actual Supermercados, CLC, Sabor Criollo, Lactres, Super Caseros, La Amistad, Don Luis, Autoservicio 228, Red Minicosto, Super Sofía y Supermercado Güemes. El beneficio incluye un tope de devolución de $6.000 por persona y por semana al que se accede con compras mínimas de $30.000. El beneficio máximo se alcanza con compras de $40.000 o más.

about:blank

about:blank

Seguí Leyendo

Dejá tu comentario

Contenido promocionado

Passive Income

La millonaria más joven de Ranchos cuenta cómo hacerse rica

Passive Income

En Ranchos, una mujer de 28 años se convirtió en millonaria

Ingreso Pasivo

Descubrí cómo ganar hasta 100.000 ARS pasivamente

Passive Income

Millonaria de Ranchos muestra cómo gana 16 700 dólares por semana

Ingreso Pasivo

Hacé encuestas y ganá hasta 100.000 ARS por día

Ingreso Pasivo

Hacé encuestas y aprendé a ganar fácil y rápido

Passive Income

Millonaria de Ranchos: Esto los bancos no quieren contarte

Passive Income

Hazlo 15 minutos al día y gana 400,000 pesos cada día

Passive Income

Millonaria de Ranchos de 28 años cuenta cómo se hizo rica

Herbeauty

¿Cuál es la condición médica la niña del karaoke? Esto sabemos

Passive Income

Joven de 28 años de Ranchos ganó millones y vive su sueño

Buscar Anuncios

Aires Acondicionados Portátiles en Argentina 2026: Guía Práctica

Buscar Anuncios

Ranchos: Implantes sin tornillo – Qué saber sobre su precio

Herbeauty

¿Por qué las mujeres cruzan las piernas así? Mira el significado

Buscar Anuncios

Solución rápida para el calor: ac portátil 2026

about:blank

Las más leídas

Debate por el transporte

Pedido urgente

Pronóstico extendido

Noche de terror

about:blank

about:blank

Te puede interesar

Atención

Tras el triunfo

Atención

Pronóstico

Siguenos en:

Registro DNDA: En trámite – Final Contenidos SA – Editor responsable: Carlos E. Marino – Edición Nº 2787 – 01 de diciembre de 2025 – Afiliado a ADEPA – Calle 49 Nº 609 – La Plata – Contactos: redaccion@0221.com.ar – comercial@0221.com.ar

Copyright 0221.com.ar 2025. Todos los derechos reservados

about:blank