Confirmaron el horario de verano con el que atenderán todos los bancos en la provincia

El Gobierno bonaerense adelantó cómo será la atención en todos los bancos bonaerenses, que desde este lunes funcionarán conforme el nuevo horario de verano.

La Provincia oficializó en las últimas horas la vigencia del nuevo horario de verano para la atención bancaria. La disposición alcanza a sucursales del Banco Provincia (BAPRO) y otras entidades con asiento en todo el territorio bonaerense y entró en vigencia este mismo lunes.

La decisión fue confirmada a través de la publicación del Decreto N°2.894/25 en el Boletín Oficial y establece, en su Artículo 1°, que desde este lunes y hasta el 22 de marzo de 2026 todas las sucursales bancarias de los Municipios alcanzados por la medida abrirán sus puertas al público de 8 a 13.

La disposición supone un adelantamiento de 2 horas del horario habitual, que el resto del año va de 10 a 15; y se implementa con el objetivo de evitar que los clientes de cada entidad tengan que hacer filas en los horarios de mayor inclemencia del calor. De esta manera, las entidades comenzarán a atender antes de lo que es usual y se evitará así las franjas horarias en las que las temperaturas son más altas.

Según el decreto, además, la franja horaria laboral de todos los trabajadores bancarios también será modificada y pasará a ser de lunes a viernes de 7.45 a 15.15.

La importante aclaración del Banco Provincia

Pese a lo dispuesto, voceros del BAPRO confirmaron a 0221.com.ar que la medida todavía no fue implementada en la entidad.

El Decreto fue publicado en el último fin de semana, lo que no dio tiempo a que la decisión fuera informada correctamente y a que se adecuaran las tareas administrativas para garantizar el servicio, por lo que resta saber ahora cuándo comenzará a regir en la práctica.

