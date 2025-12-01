Pila ya prende los fuegos para celebrar la 4° Fiesta Regional del Cordero Pilero al Asador

Este sábado 6 de diciembre, Pila vivirá una previa que huele a fiesta grande. Aunque el aniversario oficial de la ciudad será el 21 de diciembre, el calor del festejo comenzará mucho antes: la 4° Fiesta Regional del Cordero Pilero al Asador será la antesala, el preludio sabroso y popular que pondrá a la ciudad en modo celebración.

La jornada estará marcada por el tradicional concurso de asadores, que este año repartirá más de un millón de pesos en premios, y por algo que la organización subraya con orgullo: habrá cordero suficiente para que nadie se quede sin probarlo, pensado para abastecer a todos los visitantes y garantizar mesa llena, pan tierno y humo criollo flotando entre risas y guitarras.

Una previa que se vive en la calle, con tradición y fuego

Desde temprano, las calles de Pila recibirán al gran desfile criollo, con jinetes, monturas lustradas y pañuelos flameando en alto. En simultáneo, la plaza central se convertirá en fogón comunitario, donde los asadores medirán oficio, paciencia y pulso en la brasa.

Las porciones se venderán a precio accesible y lo recaudado será destinado a instituciones locales, sumando sabor y solidaridad al mismo plato.

La celebración incluirá además música en vivo, danza folklórica y un baile popular, porque Pila no solo festeja con cuchillo y tenedor: también celebra con zapateo, con guitarra, con el pueblo entero latiendo al mismo ritmo.

Camino al cumpleaños 186

La ciudad se aproxima a una fecha grande el 21 de diciembre, y esta fiesta del 6 será la puerta de entrada, el primer fuego encendido, la señal de que diciembre llegó con olor a historia y tradición.

