El Siasgo cayó ante San Patricio en la final de la Copa El Recuerdo

San Patricio venció 14 a 13 a El Siasgo en la final de la Copa El Recuerdo y suma importantes chances de Triple Corona

publicidad

San Patricio comenzó el certamen con 2 victorias que le dieron pase al cotejo final. La primera ante El Relincho Linaje Pampa por 27 a 17; y un segundo encuentro clave contra Chascomús – La Tribu por 24 a 17.

Por su parte, El Siasgo había superado con lo justo (20 a 19) a El Relincho – La Estrella – El Fogón en un partidazo, que ha dejado boquiabiertos al público, por su increíble velocidad y nivel.

Por un lugar en el podio, Chascomús – La Tribu vencía por 20 a 17 a El Relincho – La Estrella – El Fogón, partido que vino parejo hasta el tercer tiempo y luego, poco a poco, despegó a favor del combinado de Chascomús y Henderson.

La Final del Torneo protagonizada por el Bicampeón y Subcampeón Argentino, llenó el Campo Argentino de Pato, dada la enorme expectativa que generan.

Progresión del partido 5-0; 7-3; 8-5; 10-6; 12-8; 12-10 y *14-13*

SAN PATRICIO: Nazareno Gerli 7; Juan José Storni 9; Adolfo Herrero 6; Facundo Taberna 10 (c). Total 32 tantos

EL SIASGO: Federico Ferrari 9; Martín Lemme 10; Facundo Novoa 8; Justo Bermudez 10 (c). Total 37 tantos

PREMIOS ESPECIALES

«Libanito» Recibió el Premio TUSÓN al MEJOR EJEMPLAR del Torneo. Propiedad del Sr. Adolfo Herrero.

Premio MEJOR JUGADOR entregado por FALCÓN POLO, fue recibido por el Sr. Adolfo Herrero

El Premio CAVALIER a la CABALLEROSIDAD DEPORTIVA quedó en manos del Sr. Federico Ferrari

Aún nos queda mucha más TRIPLE CORONA por delante!!!! Seguinos con el hastag #patodeportenacional

PRÓXIMO FIN DE SEMANA. Se definirá la Copa Argentina entre los equipos de San Patricio y El Relincho – La Estrella – El Fogón. y comenzarán las instancias clasificatorias del 83º Abierto Argentino.

REVIVÍ la final a través de Fexsa TV https://www.youtube.com/watch?v=n79xdNnUJ1w

Info y Fotos: Federación Argentina de Pato