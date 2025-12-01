Se terminó la ilusión para el Verdinegro

Este fin de semana se disputaron los encuentros de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura, donde las divisiones Primera, Quinta y Séptima del Club Atlético Ranchos aún seguían en carrera. Todas las categorías definían en condición de visitante.

El sábado fue el turno de las divisiones séptima y quinta, quienes pudieron avanzar en el campeonato. Séptima cayó frente a Atlético 2-1con gol de Brandon Lafuente. El encuentro de ida había sido a favor de Atlético Chascomús por 0-2.

Por su parte, Unión Deportiva volvió a imponerse en quinta, esta vez por 3-0. En el anterior partido, Ranchos había caído por 2-0.

Finalmente, este domingo fue el turno de la Primera división. Se jugó el partido entre el Club Atlético Ranchos y Atlético Chascomús en el “Bautista Bilbao”. Tras empatar 1-1 en los 90’ con gol de Lautaro García, el verdinegro quedó eliminado en la tanda de penales (5-4). El anterior encuentro había tenido igual resultado.

Fuente/Fotos: Prensa CAR