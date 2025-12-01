Doble “San Francisco-Miramar”: Alejandro Tallarico campeón en Master B

Este fin de semana se disputó en San Francisco, Córdoba, la 56° edición de varones, y la 3° de mujeres de la Doble San Francisco – Miramar, bajo la organización del Departamento de Ciclismo del Club Sportivo Belgrano. Se coronó en la Elite al bonaerense Agustín Fraysse y a la sanjuanina Maribel Aguirre, como grandes protagonistas del fin de semana. Tallarico y Gorocito se destacaron entre los Máster.

Integrando el equipo, Vanguardia Competición el ranchero Alejandro Tallarico se impuso en la categoría Máster B, adjudicándose las 2 etapas de la competencia de la Doble “San Francisco-Miramar”.

Tallarico protagonizó una fuga junto a otros 3 corredores, sacando más de 4 minutos de diferencia frente al pelotón mayoritario, en el cual lograron permanecer aproximadamente 15 corredores.