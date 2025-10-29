El Hospital Campomar y LiPoLCC se unen para realizar una jornada de concientización sobre el cáncer de mama, este domingo 2 de noviembre.

Se trata de una Correcaminata y Maratón, que tendrá como punto de salida la sede de LIPOLCC a las 10:00 hs, y terminará en la Laguna de Ranchos, donde habrá un festival artístico a las 12 horas.

Actuarán Tamara Orellana, Fitness Ven a Bailar, Fabio y Lucas Tobio, Galponeros, Live Kiler; y los Ballet Nuestras Raíces, Guardia de los Ranchos y General Paz.

Programa:

Mesa de control y recepción desde las 9:00 hs en el salón de LIPOLCC.

Inscribite completando el formulario: https://forms.gle/TQLfhyuBqUVsrFPd6

Salida: 10,00 hs.

Festival: 12 hs.