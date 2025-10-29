General Madariaga Ultima detalles para recibir al Rally Mar y Sierras

Se acerca una nueva edición del clásico del llano argentino “Rally Pagos del Tuyu”, y esta va a ser muy especial. Será el 7, 8 y 9 de noviembre.

Será la primera fecha doble del año, donde se correrá la sexta del calendario 2025 el sábado, y la séptima el domingo.

Un recorrido extenso, donde se transitarán 105 km de Pruebas Especiales durante la primera jornada, y 101 la segunda; con un total de nueve tramos por día, donde los primeros 3 completarán la primera etapa y los 6 restantes la segunda.

Habrá 64 puntos en juego, con la posibilidad que se consagren los primeros campeones del año.

El viernes comenzará la actividad con el shakedown en el circuito «El Rebelde», y por la noche la rampa de largada, frente al Palacio Municipal.

La zona de servicios estará ubicada en el Parque Anchorena.

Prensa Rally Mar y Sierras