Villanueva se prepara para “La Feria del Pueblo”

El día domingo 9 de noviembre, sobre la Avenida San Martin, se dará cita el pueblo de Villanueva, para vivir una jornada a beneficio, con puestos de artesanos, pilcheros, patio de comidas y espectáculos artísticos.

Desde las 10 horas, en la “Capital del Carnaval Rural”, se llevará a cabo esta iniciativa autogestiva, que cuenta con el apoyo de la Delegación Municipal, y tiene como propósito impulsar la economía y el turismo local. Además, será el momento propicio para recaudar fondos la Capilla “San José”, en el caso de esta primera edición, y que luego continuará con otras instituciones de la localidad.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2223 50 1619.