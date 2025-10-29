El Fortín de los Ranchos Sociedad Civil convoca a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Fortín de los Ranchos Sociedad Civil, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día martes 11 de noviembre de 2025 a las 19:00hs., sito en Avenida Garay 2147 de la ciudad de Ranchos, para tratar los siguientes puntos del:

Orden del Día:

1)- Consideración del Acta de la Asamblea anterior.

2)- Designación de 2 (dos) socios para refrendar el acta juntamente con el Presidente y Secretario.

3)- Motivos por el cual se realiza la Asamblea fuera de término.

4)- Consideración de la Memoria, Balance General, Estados Contables, Cuadros anexos, Informe del Auditor Externo, Informes de la Comisión Revisoras de Cuentas del Ejercicio Económico cerrado al 31/03/2023.

5)- Consideración de la Memoria, Balance General, Estados Contables, Cuadros anexos, Informe del Auditor Externo, Informes de la Comisión Revisoras de Cuentas del Ejercicio Económico cerrado al 31/03/2024.

6)- Consideración de la Memoria, Balance General, Estados Contables, Cuadros anexos, Informe del Auditor Externo, Informes de la Comisión Revisoras de Cuentas del Ejercicio Económico cerrado al 31/03/2025.

7)- Renovación total de las autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.

8)- Elección de una Comisión Escrutadora integrada por tres (3) miembros.

La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de fijada la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios.