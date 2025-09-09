GENERAL PAZ: Cómo queda el Concejo después del 10 de diciembre

Las elecciones legislativas provinciales que tuvieron lugar este domingo, proyecta modificaciones en el Honorable Concejo Deliberante de General Paz, y en el Consejo Escolar. En este último, el oficialismo se queda con los cuatro consejeros, mientras que en el HCD mantiene los seis ediles.

publicidad

En este 2025, finalizan los mandatos de Ana Clara Álvarez, Franco Raffone, Natalia Jaimerena, Olga Veramendi (Todos por General Paz), María Clara Preñalva, Lorena Pretti y Pedro Gerbelli (Juntos por el Cambio).

Mientras que, en el Consejo Escolar, será Gisele Saavedra y María Elena Morelli quienes cumplan mandato. En este caso, serán los dos representantes de Fuerza Patria quien ocupen esos lugares, Verónica Arenas y Luis Sabatié, quienes se sumarán a María del Carmen Ruiz y Martín Díaz, a quienes aún le restan dos años de mandato.

Ruiz y Díaz Arenas y Sabatié

En cuanto al HCD, con la obtención del 56,25% (4531 votos), el oficialismo obtuvo tres bancas, que serán ocupadas por Roberto Urban, Ana Clara Álvarez, y Ricardo Balcedo; que se suman a Alberto Sallago, Nancy Lamarque y Darío Martinetti (Unión por la Patria)

Por su parte, La Libertad Avanza, con el 26,86% (2164 votos) suma dos concejales, al yaobtenido en las pasadas elecciones ejecutivas de 2023, Edgardo Salerno. A partir de diciembre jurarán Eduardo Telechea y Daiana Constantino.

Finalmente, Defensa Comunal, que luego de muchas campañas, volvió a ir con lista corta, embanderando la 109, se quedó con el 16,87% (1359 votos), que le permitieron ingresar al Concejo un edil. La cifra fue tan ajustada, que por tan solo 17 sufragios, Gisele Saavedra ocupará una banca, sumándose de esta manera a Luis Lamarque y Carina Soberón.