Juegos Bonaerenses: Etapa Regional de taekowndo para Bianca Etcheandy

La Academia Taekwondo Ursino Escuela Gral. Pa,z Ranchos a cargo del Senior Master Alejandro Ursino 8vo dan estuvo participando en el Campeonato Regional en la localidad de Berisso para etapa clasificatoria de los Torneos Bonaerenses. En su representación, compitió Bianca Etcheandy, en la categoría cadetes amarillo a verde punta azul.

“Bianca tuvo muy poco tiempo de preparación debido a que hace muy poco avanzó de cinturón, y compitió en una categoría más avanzada a la de su graduación; no logró llegar, pero demostró un buen trabajo técnico, a pesar del poco tiempo que tuvo para aprender la nueva forma”, analizó su instructor.

“Felicitaciones para Bianca por su gran desempeño participando”, agregó.

El próximo 21 de septiembre la Academia estará participando en un Campeonato en la ciudad de Brandsen. Para ello, continúan los entrenamientos.

Las clases se siguen dictando durante todo el año, en el Centro de Jubilados los días lunes, viernes y sábados, para niños, jóvenes y adultos ambos sexos. Si querés sumarte al equipo, comunícate al 2241-553561.