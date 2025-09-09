Calendario de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires

Del jueves 11 al jueves 18 de septiembre de 2025

publicidad

Septiembre, el mes en el que todo florece, tendrá diferentes actividades en los municipios bonaerenses, para disfrutar de los días primaverales. Rauch celebrará la 26° Fiesta Nacional del Ave Raza; Mercedes, la 50° Fiesta Nacional del Salame Quintero; Guaminí, la 26° Fiesta del Chorizo Seco; Florencio Varela, el 30° Varela Matsuri; La Plata, Perú Vive 2025; General Pinto, Viva Granada en Coronel Granada; Leandro N. Alem, la 23° Fiesta Homenaje al Caballo en Vedia; y Puan, 107 años del Club Social y Deportivo Erize.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

RAUCH

26° Fiesta Nacional del Ave Raza

Fecha, hora y lugar: Del domingo 7 al domingo 14, en distintos horarios y espacios de la ciudad.

Descripción: El evento celebra la XXXII Exposición Nacional de Avicultura, la 10° Exposición de Gallinas Bantam y la 86° Exposición de Avicultura de la Sociedad Rural de Rauch, con puestos de artesanías y parrillas, la presentación de Luciano Pereyra, The La Planta y la Lapeband, y la elección de embajadoras culturales. Entrada: www.todopass.com.ar/inicio/. Organiza la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ave Raza, la Municipalidad de Rauch y la Sociedad Rural de Rauch

Más información: www.instagram.com/avederaza_official/ –

www.facebook.com/fiestanacionaldelavederaza.oficial

CORONEL SUÁREZ (Pueblo Turístico Santa María)

Fiesta de la Kerb

Fecha, hora y lugar: Del viernes 12, a las 10:00; sábado 13, a las 13:00; domingo 14, a las 08:00, en diferentes espacios físicos de Santa María.

Descripción: Viernes, 8° Feria Gastronómica; exposiciones; Unser Bar, cena show (con reserva de tarjetas).Sábado, visita guiada a la Casa Museo del Fundador, recorrido histórico arquitectónico, torneo de kosser, entre otras propuestas. Domingo,celebración de la Santa Misa, acto protocolar frente al Templo y, a las 14:30, desfile cívico sobre Av. 11 de Mayo. Espectáculos musicales con la presentación de presentación de Bandas Las Nubes y Los Auténticos Descendientes. Además, durante los tres días, venta de gastronomía alemana, artesanos, inflables y patio cervecero. Los almuerzos y las actividades de caminatas y recorridos tienen una entrada remunerada. Cronograma detallado:www.coronelsuarez.gob.ar/pueblo-santa-maria-palpita-sus-fiestas-patronales-2025/ Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez. Santa María forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Actividad

arancelada. Organiza la Asociación de Turismo de Santa María.

Más información: www.instagram.com/suarezmunicipio – www.facebook.com/suarezmunicipio

CHACABUCO (Rawson)

8° Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 12 al domingo 14, a partir de las 10:00, en la plaza San Martín.

Descripción: Master Class de alfajores a cargo de Mirta Carabajal, Lu Pérez Pieroni y sus divertidas recetas para los más chicos con alfajoreros por un día; presentación de más de 80 productores de alfajor locales y de la región. Domingo, con los mejores espectáculos: Ballet Chuin Cumpa, Claudia Lomeña, Ramiro Cardona, Feeling B.A., La Bonita, y el cierre a cargo de Matías y Los Elegidos. Además, elaboración del alfajor gigante, desfile criollo, premio al mejor alfajor, desfile institucional, feria de artesanos. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Cooperadora del CEA Nº 29 y la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: www.instagram.com/fiesta_provincial_del_alfajor/ – www.facebook.com/fiestaprovincialdelalfajorartesanal

LINCOLN

9º Expo Queso Lincoln

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 12 al domingo 14, a partir de las 16:00, en la Sociedad Rural de Lincoln.

Descripción: Demostraciones gastronómicas en vivo a cargo de reconocidos chefs profesionales, actividades para las infancias, cocina, Segundo Concurso Provincial de Quesos de Especialidad; clínica de quesos artesanales y nuevos desarrollos, evaluación y mejora de la calidad, degustaciones de quesos de especialidad, dirigidas por la Asociación de Fromagelier y cata de quesos, capacitaciones especializadas, remate de vaquillonas Holando, talleres pedagógicos y funcionales para el sector, sorteos diarios, Salón de expositores, paseo gastronómico gourmet, shows en vivo y exhibición de tambo robótico. Organiza la Municipalidad de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/expoquesolincoln – www.instagram.com/turismolincoln/ – www.facebook.com/TurismoLincoln

MERCEDES

50º Fiesta Nacional del Salame Quintero

Fecha, hora y lugar: Del viernes 12 al domingo 14, desde las 10:00, en el Parque Municipal Independencia.

Descripción: Este año se celebra medio siglo de sabor, cultura y tradición. Espectáculos en vivo, artesanías, mercado sustentable, gastronomía, espacios infantiles. Entrada arancelada. Venta anticipada (durante el mes de agosto): https://mercedes.boleteriadigital.com.ar Organiza la Municipalidad de Mercedes con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa RECREO.

Más información: http://instagram.com/turismo_mercedes/ – www.facebook.com/dirturmercedes

GUAMINÍ (Pueblo Turístico Garré)

26º Fiesta del Chorizo Seco

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 21:00, en el Club Social y Deportivo Garré.

Descripción: Talleres de folklore, competencia de chorizos, entrega de premios, shows en vivo y baile. Organiza el Club Social y Deportivo Garré. Garré forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo, del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: www.instagram.com/clubsydgarre/ – www.facebook.com/club.garre

LA PLATA (Los Hornos)

ENTRADA GRATUITA

3º Fiesta del Alcaucil Hornense

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, de 10:00 a 17:00, sobre avenida 137 de 60 a 66 de Los Hornos.

Descripción: Cocina en vivo, a las 11:00 y a las 14:00, con la preparación de distintas recetas con el alcaucil como base; degustaciones; shows en vivo; venta de alcauciles; y encurtidos. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Comercial Los Hornos con el apoyo de la Municipalidad de La Plata

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata – https://turismo.laplata.gob.ar

PUAN (Erize)

107° Aniversario Club Social y Deportivo Erize

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 20:00, en el Club Erize.

Descripción: La localidad Erize, en el partido de Puan, tiene 30 habitantes y celebra su aniversario con peñas folclóricas y artistas locales, junto a Alex Freidig, participante de la Voz Argentina en 2021. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y en puerta el mismo día $10.000. Consultas y reservas: (2923) 456369/(291) 4025179. Organiza el Club Social y Deportivo Erize con el auspicio del Municipio de Puan.

Más información: www.instagram.com/turismopuan/ – www.facebook.com/TurismoPuan

BERISSO

48º Fiesta Provincial del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Berisso.

Descripción: Sábado 13, desde las 13 horas, concurso de comidas típicas «Sabores de Berisso», en Club de los Abuelos (161 e/ 14 y 15); domingo 14, desde las 15:00, Posta del Inmigrante y encendido de la lámpara votiva, Colectividad Helénica y Platón (calles 8 y 164. Entrada gratuita. La fiesta continuará los días 20, 21, 27, y 28 de septiembre; 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre.Organiza la Municipalidad de Berisso, la Asociación de Entidades Extranjeras local, con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso/ – www.facebook.com/municipiodeberisso – www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante/ – www.facebook.com/AEEBerisso

GENERAL PINTO (Coronel Granada)

Viva Granada 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 19:00; y domingo 14, a partir de las 12:00, en Coronel Granada.

Descripción: Sábado, por la tarde apertura del escenario, taller municipal de danzas urbanas, gimnasia infantil club Villa Francia, actitud fitness, destapados, Kevin Quevedo y cierre con Dj Magui Olave. Domingo, desde el mediodía, desfile institucional, almuerzo y espectáculos con Grupo Renacer, Alma Gaucha, Amalaya, Huellas de tradición, Dejando Huellas Folklore y el cierre con Los Charros. Además, durante ambas jornadas, patio de comidas y feria de artesanos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Pintos.

Más información: www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/ – www.facebook.com/profile.php?id=100067434391008

LA PLATA

Perú Vive 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, a partir de las 12:00, en la plaza Moreno (av. 13 e/ 51 y 54).

Descripción: Con la presencia de más de 200 artistas en escena, gastronomía peruana, desfile de moda de alta costura peruana, danzas típicas de costa, sierra y selva, shows musicales, masterclass de cocina con chefs internacionales, artesanías y productos peruanos. Entrada gratuita. Organizan el Consulado General del Perú en La Plata, la Municipalidad de La Plata y las Asociaciones Peruanas de La Plata y Berisso.

Más información: www.instagram.com/consuladodelperulp/ – www.facebook.com/ConsuladoPeruEnLaPlata?locale=es_LA

LAPRIDA

136º Aniversario de la Ciudad de Laprida

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, en distintos horarios, en el Parque del Bicentenario y otros espacios físicos.

Descripción: Habrá fogones y stands gastronómicos, a cargo de instituciones locales, ubicados en la calle 25 de Mayo y sectores aledaños al parque. El sábado se presentará Juan Fuentes, ex integrante de Los Huayras, que cerrará la jornada dedicada a las peñas y a músicos locales y regionales. Al otro día, se realizará el desfile de instituciones y centros tradicionalistas que premiarán a las delegaciones más originales y coloridas. La fiesta finalizará con la actuación de Uriel Lozano. El martes 16 se realizará el acto protocolar en la Plaza Pedro Pereyra. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Laprida.

Más información: www.instagram.com/laprida_gobiernomunicipal – www.facebook.com/GobiernoMunicipalLaprida

LEANDRO N. ALEM (Vedia)

23º Fiesta Homenaje al Caballo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, a partir de las 10:00, en el Hipódromo Municipal de Vedia (Ruta 7, Km 315).

Descripción: Dos días a pura música, tradición y alegría. La fiesta comenzará el sábado con el acto oficial en el Monumento al Caballo. Habrá fogones, destrezas criollas, desfile criollo por las calles de la ciudad y espectáculos musicales en vivo con la presentación de Martín Rojas y su tributo a Leo Mattioli, ballet distrital Los Majestuosos del Chamamé, Carlos Ramón Fernández y Damián Córdoba. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Festejos Municipal de Leandro N. Alem. Programación detallada: www.instagram.com/p/DNVas14hT_K/

Más información: www.instagram.com/municipioalem/ – www.facebook.com/municipioleandroalem

PINAMAR

15º Fiesta de la Pescadilla

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, desde las 12:00 y domingo 14, a partir de las 10:00, en la Playa de Pinamar.

Descripción: Tradicional concurso de pesca, shows en vivo, patio de comidas e importantes premios. Inscripción arancelada y anticipada. Organiza el Club de Pesca Pinamar.

Más información: www.instagram.com/clubdpescapinamar – www.agenda.pinamar.gob.ar – www.instagram.com/pinamarturismo – www.pinamar.tur.ar

EXALTACIÓN DE LA CRUZ (Capilla del Señor)

Festejos Patronales – 290º Aniversario de Exaltación de la Cruz

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, desde las 07:00, en el Palacio Municipal y otros espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Adhesión del Cuerpo de Bomberos Voluntarios e izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza San Martín; a las 10:00, Santa Misa y Procesión; acto protocolar y desfile de instituciones y centros tradicionalistas. Desde las 13:00, apertura del paseo gastronómico y de artesanos; a las 16:00, entrega de distinciones; a las 17:00, apertura del escenario con la participación de artistas locales. A las 22:00, presentación de artistas invitados. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.

Más información: www.instagram.com/muniexaltaciondelacruz/ – www.facebook.com/Muniexaltaciondelacruz

FLORENCIO VARELA

30º Varela Matsuri

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 10:00, en la Asociación Japonesa de Florencio Varela, av. Eva Perón 7215 (ex Sarmiento).

Descripción: Demostración de sumo, a cargo de la Asociación de Sumo de la Argentina; demostración de Aikido, con Ikigai Dojo Berazategui; espectáculos musicales con Ashibi: una banda nikkei que reinterpreta canciones tradicionales y contemporáneas de Okinawa. Además, por primera vez participará La Carolina, orquesta con más de cuarenta músicos; rock nacional con Tremo; Ryukyukoku Matsuri Daiko, danza de tambores okinawenses. Gastronomía japonesa. Entrada: Bono contribución $5.000 (participa de importantes premios). Menores de 10 años, personas con discapacidad (con acompañante), y veteranos de Malvinas: ingreso gratuito. Jubilados: 50% de descuento. Organiza la Asociación Japonesa local con el apoyo de la Municipalidad de Florencio Varela.

Más información: www.instagram.com/varelamatsuri – www.facebook.com/asocacion.japonesa.florencio.varela

TANDIL

35ª Fiesta de las Colectividades

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, a las 16: 00, en el Centro Cultural Universitario, Irigoyen 662.

Descripción: Fiesta cultural del mundo con degustación de platos, artesanías, tradiciones y costumbres de otras comunidades. Entradas anticipadas, $4000; general, $5000 y gratuita para menores de diez años. Descuento a jubilados. Organiza la Unión de Colectividades de Tandil con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil y la Universidad Nacional del Centro (Unicen).

Más información: www.instagram.com/colectividadestandil/ – www.facebook.com/union.colectividades.tandil/

OLAVARRÍA

Fiesta Día del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 12:00, en el frente del Centro Cultural Municipal San José.

Descripción: Feria gastronómica con las distintas colectividades del partido, cerveceros, danzas típicas, talleres de idiomas, danzas típicas y shows musicales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Olavarría junto a la Unión de Colectividades de Olavarría.

Más información:www.instagram.com/union.colectividades.olavarria/ – www.facebook.com/unioncolectividadesolavarria –

www.instagram.com/olavarria.va/ – www.facebook.com/olavarria.va

EVENTOS CULTURALES

AYACUCHO

7°Festival Nacional Cine Rural

Fecha, hora y lugar: Del miércoles 10 al sábado 13 en distintos horarios y lugares

Descripción:Convocatoria abierta a nivel nacional e internacional para cortometrajes de ficción que abordan lo rural desde su forma y/o contenido.El Jurado de la Competencia Oficial Nacional otorgará los siguientes premios: Mejor Cortometraje y Mejor Dirección mientras que el de la Competencia Local reconocerá Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Mejor Actuación, Mejor Guión, Mejor Producción, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora. El certamen local tendrá la categoría: primaria, secundaria y adultos.Organiza la Municipalidad de Ayacucho, Escuela Municipal de Enseñanza Artística e Idiomas (EMEAI) y el Equipo del Festival .

Más información: www.instagram.com/cinerural/ – www.facebook.com/cineruralayacucho/?locale=es_LA

DAIREAUX

3º Encuentro de Rodantes

Fecha, hora y lugar: Del viernes 12 al domingo 14, a las 10:00, en la Quinta Municipal de Daireaux.

Descripción: Expositores, artesanos, música en vivo, salidas turísticas y la Mini Fiesta del Cordero y Mini Fiesta del Sabor Alemán. Además, cursos, charlas y recorridos turísticos guiados para toda la familia. El encuentro finaliza el domingo con una gran caravana recorriendo las calles de la Ciudad. Inscripción: $20.000. Organiza la Municipalidad de Daireaux.

Más información: www.daireaux.gob.ar – (2314) 490719

CHASCOMÚS

11º Encuentro del Caballo y el Carruaje

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 10:00; y domingo 14, a las 09:30, Asociación Rural de Chascomús y en la Estancia La Alameda.

Descripción: Encuentro de cultores de los carruajes y los caballos con desfile, exhibición y concursos. Sábado, paseo por el Casco Histórico; presentación de carruajes en el Parque Libres del Sur; velada en el Museo Pampeano con la participación de folkloristas. Domingo, partida desde la Asociación Rural hacia la Estancia La Alameda; almuerzo (con previa reserva de tarjeta) y entrega de premios. Entrada gratuita. Organiza Ancaleo Maggi con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/elcaballoyelcarruaje/ – www.facebook.com/profile.php?id=61556897864056 – www.chascomus.gob.ar/turismo

LUJÁN

2º Peregrinación de Motociclistas

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 10:00, desde la Iglesia San Cayetano de Liniers.

Descripción: La caravana arribará a las 11:00 a la Basílica Nuestra Sra. de Luján, momento en el que se realizará la bendición de los peregrinos, en la Plaza Belgrano. Posteriormente, en el Parque Ameghino, habrá una feria de artesanos, shows musicales y patio gastronómico. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ – www.facebook.com/culturasyturismolujan – direccionlujanturismo@gmail.com

SAN ANTONIO DE ARECO

1° Fiesta del Tejido Artesanal

ENTRADA GRATUITA

Fecha hora y lugar: Sábado 13, a las 10:00, en la Plaza Ruiz de Arellano.

Descripción: Saberes y creatividad en la feria de tejido, con música en vivo, talleres y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Antonio de Areco.

Más información: www.sanantoniodeareco.tur.ar – www.instagram.com/turismoareco

TRES ARROYOS (San Francisco Bellocq)

2° Fiesta del Turismo Rural

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a partir de las 09:00; y domingo 14, desde las 10:00, en el predio de la estación de San Francisco de Bellocq.

Descripción: Charlas y talleres sobre turismo rural hasta las 17:30. A las 19:00, propuesta de astroturismo y, a las 21:00, peña folklórica. Al otro día, a las 10:00, foto turismo; a las 11:00 relato histórico y desde las 12:00 hasta las 19:00, fiesta popular. Ambos días habrá espectáculos artísticos en vivo, fogones, talleres, visitas guiadas a establecimientos locales y conferencias a cargo de especialistas. Además, contará con puestos de artesanos y emprendedores. Organiza la Delegación Municipal, el Municipio de Tres Arroyos, con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación de la provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos – www.facebook.com/turismo.tresarroyos

EVENTOS RELIGIOSOS

CARMEN DE ARECO (Pueblo Turístico Gouin)

Fiestas Patronales de San Agustín

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, desde las 10:30, en la Capilla San Agustín y otros espacios físicos de Gouin.

Descripción: Gouin celebra a su patrono, San Agustín, con una variada grilla de actividades: a las 10:30, Misa y procesión en honor al santo; a las 11:30, acto protocolar; al mediodía, desfile de criollo y de instituciones; a las 13:00, almuerzo criollo en el Club Sportivo Gouin; a las 14:00, destrezas criollas en el campo de doma; desde las 15:00, show musicales en vivo. Además, Paseo de Pasteleras y productores en la plaza San Martín y sector de juegos para las infancia en el predio de la Estación. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco. Gouin pertenece al programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. La fiesta prevista para el 31/08 que debiera ser reprogramada por cuestiones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_carmendeareco – www.facebook.com/municipalidadcarmendeareco

EVENTOS DEPORTIVOS

GUAMINÍ

Campeonato Aguas Frías Guaminí 2025

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, a las 08:00, en el Lago de Monte.

Descripción: Distancias de nado 2000 mts, 1000 mts o 500 mts. Además, charla sobre hipotermia, alojamiento para los y las participantes y camping gratis. Sábado 13, recepción y acreditación de 08:00 a 13:00. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Guaminí y Nadadores de Aguas Frías

Más información: https://carrerascentro.ar/carrera/campeonato-nadadores-de-aguas-frias-guamini-2025/

BERISSO

43º Carrera del Inmigrante

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 08:00, con largada desde el Parque Cívico, Montevideo y 11.

Descripción: En el marco de la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante se realizará la competencia que recorrerá tres distancias: 5k participativa, 10 y 15 kilómetros competitivas. Actividad arancelada. Organizan la Municipalidad de Berisso; Círculo de Atletas Veteranos Platense y la Asociación de Entidades Extranjeras.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante –

www.facebook.com/municipiodeberisso – www.instagram.com/municipiodeberisso

BRANDSEN (Gómez)

Duatlón y Rural Trail

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 09:00, en la Estación Gómez (RP 215, km 7. Ingreso por calle 312.).

Descripción: Rural Trail con una distancia de 15 kilómetros en diferentes superficies (suelo semi blando, pasto, calles de tierra, cruce arroyo y senderos). Duatlón Rural: 5km run, 25km MTB, y 2,5km run. Inscripciones: hwww.eventols.com/p/rural-trail-duatlon-rural-estacion-gomez-brandsen-1 Actividad arancelada. Organiza JK Sports Race con el acompañamiento de la Municipalidad de Brandsen.

Más información: www.instagram.com/jk_sports_race – www.facebook.com/profile.php?id=100095173332031 – www.instagram.com/brandsen.municipio – www.facebook.com/municipalidadbrandsen

CHASCOMÚS

Chascomús 21K

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 08:00 desde la Municipalidad de Chascomús, Mitre y Crámer.

Descripción: Media maratón con tres distancias: 21, 10 y 5 kilómetros, recorriendo la laguna y el casco histórico de la ciudad. Inscripciones aranceladas (hasta el 10/09 a las 13:00): https://21k.chascomus.gob.ar/Acreditación: sábado 13/09, de 16:00 a 19:00, en el Palacio Municipal. Organiza la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok – www.facebook.com/profile.php?id=100064269356621

GENERAL LAVALLE

2° Gran Maratón 10K Patronales

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 11:00, desde el Palacio Municipal.

Descripción: Esta competencia contará con distancias de 4 kilómetros en carácter participativo y 10 kilómetros, competitivo. Su fiscalización se realizará mediante chip y contará con medalla finisher. Inscripción arancelada. Organiza la Municipalidad de General Lavalle a través de su Dirección de Deportes y el CEF N°116 .

Más información: www.generallavalle.gob.ar – www.facebook.com/PrensaGralLavalle – www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle

TORNQUIST (Sierra de la Ventana)

3° edición Sierra Corre

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 14:00, desde el Centro Cultural de Sierra de la Ventana,ubicado en Avenida del Golf s/n en Sierra de la Ventana.

Descripción: Recorrido de 10 y 20 kilómetros, la categoría adultos largará a las 14:00 y los menores a las 14:15. De 10:00 a 13:00 será la acreditación y la entrega de kits. Inscripción arancelada, con cierre el 11 de septiembre. Organiza El Junquero con el acompañamiento de la Municipalidad de Tornquist.

Más información:www.sierracorre.com.ar

VISITAS GUIADAS

SAAVEDRA (Pigüé)

Dos Industrias Abren sus Puertas en su Día

Fecha, hora y lugar: Jueves 11, de 10:00 a 12:00, con punto de encuentro frente a la fábrica textiles Pigüé.

Descripción: La ciudad celebra el día de la industria visitando dos empresas textiles locales. Textiles Pigüé y Sox, abren sus puertas en el marco del Día de la Industria, con el acompañamiento de la guía de turismo Natalí Guette. Actividad arancelada con cupos limitados: Mayores $4.000, menores $2.000. Reservas al: (2926) 453172. Organiza guía de turismo local, con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/dos-historias-abren-sus-puertas-en-su-dia/

VEINTICINCO DE MAYO

3° Encuentro de Cicloturismo

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, a las 19.00, en el Parque Las Mulitas.

Descripción: Con 20 kilómetros nocturnos, 40 kilómetros en total, una experiencia diferente, bajo las estrellas junto a ciclistas provenientes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras provincias. Cierre con espectáculos musicales. Actividad arancelada. Organiza la agrupación Cicloaventureros con el auspicio de la Municipalidad de 25 de Mayo.

Más información: www.instagram.com/turismo.25demayo/ – www.facebook.com/turismo25deMayo – (2345) 481752 o (11) 64007804

LOBOS

Circuito Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 16:00, en el Museo Pago de Los Lobos, avenida Alem 250.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad para conocer los edificios icónicos, los espacios verdes y conectar con la esencia del lugar. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos – www.facebook.com/lobos.turismo – (2227) 500405.

LOBOS

Circuito Patrimonio

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 12:00, en el Museo Pago de Los Lobos, Avenida Alem 250.

Descripción: Monumentos Históricos Nacionales, sitios o construcciones que narran una parte significativa de la historia del país.Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos – www.facebook.com/lobos.turismo – (2227) 500405.

LOBOS (Barrientos)

Descubrí Barrientos

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a partir de las 09:00, en diferentes espacios físicos de Barrientos.

Descripción: Paisajes rurales, comidas típicas, feria de emprendedores y música. A las 09:30, cicloturismo rural a la estación de Salvador María; a las 10:00, visita a la Estancia San Lorenzo y a las 11:30, al Almacén «Lo de Purrete». Desde el mediodía en el CEPT N°16 se realizarán platos criollos, la elección del mejor pastelito de hojaldre, feria de emprendimientos familiares, presentación de ballets y cierre musical con Christian Citterio. Organiza la Municipalidad de Lobos y el CEPT N°16

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos – www.instagram.com/turismolobos – www.facebook.com/lobos.turismo

FERIAS Y EXPOSICIONES

LOMAS DE ZAMORA

Expo Lomas 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del miércoles 10 al domingo 14, de 15:00 a 21:00, en la Plaza Grigera, av. H. Yrigoyen 8700.

Descripción: En el marco del 164° aniversario de Lomas de Zamora, llega una nueva edición de la exposición industrial, comercial y cultural más importante de la ciudad. Con la presencia de 27 empresas y cámaras, más de 60 emprendedores y más de 50 stands. Además, Feria de artesanos y Feria del Libro, espacios de gastronomía y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lomas de Zamora con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia.

Más información: www.instagram.com/municipioldz/ – www.facebook.com/munilomasdezamora – www.instagram.com/expo.lomas/

PERGAMINO

86º Expo Rural Pergamino

Fecha, hora y lugar: Del jueves 11 al sábado 14, a las 11:00, en la Sociedad Rural de Pergamino (Ruta Nº 8 KM 220, 5).

Descripción: Muestra ganadera, muestra de caballos criollos, artesanías, negocios, espectáculos, conferencias, capacitaciones, espectáculos nocturnos los días viernes y sábado, visitas guiadas para escuelas (jueves y viernes), charlas abiertas sobre deportes y actualidad económica. Entrada arancelada. Organiza la Sociedad Rural de Pergamino, con el apoyo de la Municipalidad de Pergamino, y la Cámara de Comercio Industria y Servicios Pergamino.

Más información: www.instagram.com/sociedadruralpergamino – www.facebook.com/ruralpergamino – https://pergamino.tur.ar/eventos/86o-expo-rural-pergamino/

SAN FERNANDO

28º Encuentro Nacional de Artesanos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del jueves 11 al lunes 15, de 10:00 a 21:00, en la Plaza Mitre, Constitución al 900.

Descripción: Cinco días a puro arte con las mejores artesanías del país. Actividades recreativas y espectáculos en vivo al aire libre. Entrada gratuita. Organiza el grupo de artesanos locales de San Fernando con el acompañamiento del Municipio de San Fernando.

Más información: www.instagram.com/feriasanfernando/ – www.facebook.com/artesanos.desanfernando

BALCARCE

11º EduCo Agro Balcarce

Fecha, hora y lugar: Del viernes 12 al domingo 14, desde la mañana, en el predio del Colegio San José y Agricultores Unidos.

Descripción: Lo mejor del agro, la educación y la comunidad. Actividades dinámicas, proyectos escolares, stands comerciales, maquinaria en acción, gastronomía y entretenimiento para toda la familia. Entrada gratuita. Estacionamiento $4000. Organiza el Colegio San José y Agricultores Unidos con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: www.instagram.com/educoagro_balcarce/?g=5 – www.facebook.com/educoagrosanjosebalarce/

CORONEL SUÁREZ (Pueblo Turístico Santa María)

8° Feria Gastronómica

Fecha, hora y lugar: Viernes 12, a las 21:00, en el Centro Cultural Héctor Maier Schwerdt.

Descripción: Fin de semana de Kerb con platos típicos como carne al horno con papas y fullsen; wilckelnude; salchicha alemana con puré y chucrut; mauldasche y menú infantil. Santa María forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Actividad arancelada. Organiza la Asociación de Turismo de Santa María.

Más información: www.instagram.com/turismocomunitariosantamaria – www.facebook.com/AsocTurismoComunitarioSantaMaria

CORONEL DORREGO

60º Expo Rural

Fecha,hora y lugar: Del viernes 12 al sábado 14, de 09:00 a 17:00, en la Sociedad Rural de Coronel Dorrego.

Descripción: El viernes, jura de admisión; al otro día, la jura de clasificación de distintas razas Angus, Hereford, Shorthorn, Corriedale, Merino y Angus P, y el domingo a las 11:00 será el acto inaugural; y a las 14:00, remate reproductores. Además, patio de comidas, food trucks, paseo de artesanías, juegos para las infancias, shows musicales, charlas técnicas y encuentros con escuelas secundarias. Entrada arancelada. Organiza la Sociedad Rural de Coronel Dorrego.

Más información: www.instagram.com/p/DNneUXYOeUd/ – www.facebook.com/sociedad.rural.2025

CHACABUCO

3° Festival del Libro y la Lectura

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 12 al domingo 14, a las 15:00, en el Salón de los Espejos, Primera Junta 24.

Descripción: Exposición y venta de libros y juegos de mesa de parte de editoriales y libros. Entrada gratuita. Organiza Pretextos con el auspicio de la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: festilibro.com.ar – festival.libro.cultura@gmail.com

ROQUE PÉREZ

37º Expo Roque Pérez

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 12 al domingo 14, en la Sociedad Rural de Roque Pérez (acceso Pedro Gutiérrez).

Descripción: Muestra anual de Ganadería, Industria y Comercio en la que habrá charlas técnicas, muestra comercial, stands, espectáculos en vivo, desfile y destrezas criollas. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad Rural de Roque Pérez.

Más información: www.instagram.com/sociedadruralderoqueperez/ – www.facebook.com/SociedadRuralRoquePerez

TRES ARROYOS

Expo Rural 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 12 al domingo 14, de 09:00 a 21:00, en el predio ferial de Ruta Nacional 3 y 228.

Descripción: Charlas técnicas, exposición de maquinarias agrícolas, stands comerciales, industriales y artesanos, fogón criollo y patio cervecero. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad Rural de Tres Arroyos con el acompañamiento del Municipio, Carbap y prestadores privados.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/ – www.facebook.com/turismo.tresarroyos – www.instagram.com/turismo.tresarroyos – www.instagram.com/rural3arroyos/?hl=es

BOLÍVAR

96º Expo Rural Bolívar

Fecha, hora y lugar: Del sábado 13 al domingo 21; desde las 07:00, en la Sociedad Rural de Bolívar.

Descripción: Muestra anual con ciclo de charlas y capacitaciones que reunirá a especialistas de distintos sectores: tecnología, ganadería, agricultura, energías renovables, sanidad animal, inteligencia artificial, entre otros. Además, 3º Expo Angus Federal y la Expo Caballos Criollos de Bolívar. Habrá también actividades gratuitas y abiertas al público en la Sala de Conferencias Santiago Galaz. Peñas en cada noche, DJs , y un gran patio de comidas. Entrada arancelada. Organiza la Sociedad Rural de Bolívar, y la Cámara Comercial local.

Más información: www.instagram.com/sociedadruraldebolivar – www.facebook.com/ruralbolivar

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.