EN COSQUÍN: Alejandro Iena participará del Conversatorio Surero

Las calles de la ciudad cordobesa invitan a disfrutar de numerosas actividades culturales durante el Festival de Folklore de Cosquín. Donde libros, talleres y conciertos populares se fusionan en un ámbito que año a año atrae más adeptos.

En ese contexto, el Secretario de Cultura de General Paz, Alejandro Iena, estará junto a Adrián Maggi, Emanuel Gabotto y Luis Salamanca en el Conversatorio Surero que se realizará el miércoles 28 de enero, a las 18 hs en el Patio Peña La Salamanca, del Club Independiente, de Cosquin.