Tambos: en 2025 creció 8% la producción bonaerense y esperan un 2026 con una suba moderada

La Argentina finalizó con una producción de 11.617.591.887 litros de leche. La contracara del aumento es que el sector productivo está más concentrado.

Por Fernando Delaiti

La producción de leche en la Argentina cerró el año pasado en 11.617.591.887 litros, lo que implicó una suba respecto a 2024 del 9,7%. Esta remontada, apoyada en las mejores condiciones climáticas y en un inicio de año de precios estimulantes, traería un 2026 con datos positivos, aunque con un crecimiento más moderado.

Según una serie de análisis del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) a los que accedió Agencia DIB, el incremento a nivel país (que en las cuatro cuencas de la provincia de Buenos Aires promedió un 8%) también se repetiría este año, aunque de una manera más moderada.

El cálculo indica que la suba rondará el 3,08%, lo que implica que la Argentina podría obtener 11.975 millones de litros. Sería, de confirmarse, la segunda mayor producción de leche, ya que el 2015 cerró con 12.061 millones de litros.

“El año 2025 tuvo condiciones productivas que se pueden considerar óptimas y aspectos económicos favorables al inicio del año (rentabilidad promedio en torno al 4%), que luego se fueron diluyendo, finalizando el año con precios a la producción primaria que en general estuvieron por debajo de los costos de producción”, destacó el informe.

Si bien para este año se espera en principio que las condiciones climáticas acompañen, hay una serie de factores negativos que afectarán el crecimiento: los precios al productor por debajo de los costos, muchos tambos con problemas financieros y el alto costo de los insumos y servicios necesarios para producir.

Los tambos en la provincia de Buenos Aires

A pesar que la producción de leche creció, unos 45 tambos en promedio por mes cerraron desde que asumió la presidencia Javier Milei, lo que enciende una luz de alerta en el sector agropecuario por la concentración en menos manos, como ya informó Agencia DIB.

De los 10.063 tambos que había a lo largo y ancho de la Argentina a finales de 2023, a fin de año pasado quedaban unos 8.900 establecimientos, es decir un 12,6% menos. Sobre los más de 1.100 tambos que se dieron de baja, casi la mitad se registraron en 2025.

“Como ya viene ocurriendo, se continuó profundizando el proceso de concentración de la producción en unidades productivas de mayor tamaño. Cada vez los tambos de mayor escala, representan una mayor porción de la producción total y son estos, como se vio durante 2025, quienes generan un mayor crecimiento de la producción a través de una mayor producción individual e incorporando vacas a la producción”, agregó el OCLA.

En medio de un 2025 con problemas para la industria láctea que se reflejó en la quiebra de La Suipachense y de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la provincia de Buenos Aires, que tiene una participación del 20% de los tambos, es la que más produce en promedio por día por establecimiento: 4.403 litros.

Y dentro de las cuencas bonaerenses, la denominada Mar y Sierras (incluye a distritos como Tandil, Azul Balcarce y Necochea) fue la que más produce. De hecho, en diciembre produjo 6.711 litros por día, muy por encima de los 3.589 litros promedio a nivel país.

Esta cuenca tuvo un crecimiento de la producción en 2025 en torno al 8,8%. En este punto, le siguió la cuenca Abasto Sur (Lobos, Cañuelas y distritos aledaños) con una suba del 8,7%; la cuenca Oeste (la zona de Trenque Lauquen, Pehuajó, Bolívar y la región) con 7% y la Abasto Norte (la región cercana a Suipacha y Chivilcoy) con 6,9%. Pese a los datos positivos, todas, sin embargo, crecieron por debajo del promedio nacional: 9,7%.

