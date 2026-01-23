Últimas dos noches del Carnaval de Villanueva

El pasado fin de semana se realizaron con gran éxito, las dos primeras noches del Carnaval en la localidad de Villanueva. Este sábado tendrá continuidad, y el domingo será la última velada.
Mucha espuma, color, diversión y música le dan el toque especial, que hace que la localidad de General Paz, lleve el mote de “Capital del Carnaval Rural”.
Además, como en cada edición, hay las carrozas, comparsas, y las postulantes a Embajadora. En este 2026, son 4: Valentina Eseiza, representando a Bomberos Voluntarios; Zoe González, por el Jardín de Infantes N° 903; Alma Rodríguez, a la Sala Primeros Auxilios de Villanueva; y Juana Balochi, representando al Villanueva Fútbol Club.
Este sábado 24 será la elección de la Embajadora, y el Domingo 25 la quema del Rey Momo
La cita es, ambos días, a las 22hs con entrada libre y gratuita. Organiza: Villanueva Fútbol Club
Cronograma:
Sábado 24
Comparsa “La Alegría”, de Villanueva
Comparsa “La Resistencia”, de Gral. Belgrano
“Mil Mandalas Percusión”, de Quilmes
Comparsa “Yvy Maraey”, de Ensenada
Baile con “La Farola” y Yulian
Elección de la Embajadora del Carnaval 2026
Domingo 25
Comparsa “La Alegría”, de Villanueva
Comparsa “La Resistencia”, de Gral. Belgrano
Comparsa “La Nueva Generación2, de Burzaco
Comparsa “Tinni Toon”, de Hudson
Baile con Karina La Reina
Quema del Rey Momo