Últimas dos noches del Carnaval de Villanueva

El pasado fin de semana se realizaron con gran éxito, las dos primeras noches del Carnaval en la localidad de Villanueva. Este sábado tendrá continuidad, y el domingo será la última velada.

Mucha espuma, color, diversión y música le dan el toque especial, que hace que la localidad de General Paz, lleve el mote de “Capital del Carnaval Rural”.

Además, como en cada edición, hay las carrozas, comparsas, y las postulantes a Embajadora. En este 2026, son 4: Valentina Eseiza, representando a Bomberos Voluntarios; Zoe González, por el Jardín de Infantes N° 903; Alma Rodríguez, a la Sala Primeros Auxilios de Villanueva; y Juana Balochi, representando al Villanueva Fútbol Club.

Este sábado 24 será la elección de la Embajadora, y el Domingo 25 la quema del Rey Momo

La cita es, ambos días, a las 22hs con entrada libre y gratuita. Organiza: Villanueva Fútbol Club

Cronograma:

Sábado 24

Comparsa “La Alegría”, de Villanueva

Comparsa “La Resistencia”, de Gral. Belgrano

“Mil Mandalas Percusión”, de Quilmes

Comparsa “Yvy Maraey”, de Ensenada

Baile con “La Farola” y Yulian

Elección de la Embajadora del Carnaval 2026

Domingo 25

Comparsa “La Alegría”, de Villanueva

Comparsa “La Resistencia”, de Gral. Belgrano

Comparsa “La Nueva Generación2, de Burzaco

Comparsa “Tinni Toon”, de Hudson

Baile con Karina La Reina

Quema del Rey Momo