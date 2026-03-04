Educación, Salud, Seguridad y Obra Pública, fueron los ejes principales del discurso de Álvarez

Este martes, una hora después del horario estipulado, comenzó la Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante de General Paz, dando inicio al período legislativo 2026. Como cada año, el Intendente Juan Manuel Álvarez fue invitado para dar su discurso.

Entre las figuras más destacadas, solo la subsecretaria de Seguimiento Productivo y Económico de la Jefatura de Asesores, Dra. Ayelén Borda estuvo presente, al igual que la Dra. Rosario Di Raddo, de la Fiscalía descentralizada. No asistieron ex intendentes, y hasta el Juez de Paz, la Jueza de Falta y el Cura Párroco faltaron a la cita.

El Cuerpo de Consejeros escolares se sumó al completo, al igual que Inspector Jefe Distrital Martín Panciroli, y el Jefe de la estación de Policía Comunal.

Además, participaron del acto los Delegados de Villanueva y Loma Verde, funcionarios municipales, Concejales (MC) y referentes de distintas fuerzas políticas, así como también de entidades como Sociedad Rural, Bomberos de Villanueva y Loma Verde, Gerente del Banco Provincia y Presidente de la Cooperativa de Electricidad.

Con la presencia de la totalidad de los ediles, la Presidenta del cuerpo legislativo, Dra. Ana Clara Álvarez, dio inicio a la sesión, y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, y luego siguió su alocución (Ver aparte).

El Intendente Juan Manuel Álvarez hizo un pantallazo de lo logrado en el período anterior en diversas áreas, y resaltó el aumento de asistencia social a familias del distrito: “Como sociedad y municipio, esta sesión nos encuentra en medio de una profunda crisis económica y social, marcada por la pérdida de puestos de trabajo formales e informales y de una notoria caída de la actividad económica. Su correlato en nuestra vida diaria se refleja en el incremento sostenido de la demanda de vecinas y vecinos, tanto en asistencia social como en el sistema sanitario. Cada día son más las personas que se acercan en búsqueda de una fuente de trabajo, de auxilio económico, incluso, son cada día más las familias que por primera vez se encuentran en la situación de solicitar la asistencia del Estado municipal”, explicó.

Dentro del área educativa, aseguró que “General Paz invierte en tu educación: Mejoramos la infraestructura donde nuestros hijos pasan sus días: hoy la ampliación de la Escuela Primaria 8 y las mejoras en el Jardín 904 son realidades que cuidan el futuro”.

Además, adelantó que “sostendremos el boleto estudiantil Ranchos-Chascomús y las becas para quienes estudian en La Plata (…) y también renovamos las carreras en nuestro Centro Universitario local”, con el fin “de poder tener jóvenes universitarios que no sufran el desarraigo ni tengan que irse de su ciudad para formarse”

Salud: “Con el esfuerzo de todos, conseguimos que el sistema sanitario local en general, y el Hospital Campomar en particular, se convierta en una referencia regional en la materia”.

Con la incorporación de la Sala de Resonancia, “nuestro hospital cuenta con todos los equipos necesarios para el diagnóstico por imágenes, Rayos x, Ecografía, Mamografía, Densitometría, Tomografía y Resonancia Magnética. Un equipamiento que muy pocos hospitales municipales, provinciales o hasta privados tienen”, enfatizó Álvarez, agregando que “ampliamos la atención del Servicio de Salud Mental, innovando con la incorporación de la plataforma de telemedicina (…). A pesar de la crisis y el aumento de la demanda social, seguimos sosteniendo los servicios críticos como la Terapia Intensiva, las guardias activa de pediatría y todo el equipo de profesionales, técnicos y personal que no dejó de atender ni un solo día”.

Seguridad: “Potenciamos el Centro de Monitoreo incorporando nuevas cámaras llegando en la actualidad a 95 y con monitoreo en los accesos a todas las localidades. (…) decidimos destinar la suma de 3 millones de pesos mensuales de recursos propios exclusivamente al fortalecimiento del sistema de monitoreo, lo que implicará que a lo largo de este año estaremos invirtiendo en cámaras unos 40 millones de pesos”.

“La base del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) en Villanueva ya está operativa”, lo que implicó “una inversión con recursos propios de 70 Millones de pesos”.

Por otro lado, informó que se va a “crear el programa de Mesas Locales de Prevención y Seguridad, que funcionará en cada una de las localidades como ámbito institucional de trabajo sostenido entre los actores pertinentes, con el fin de sostener el modo de vida tranquilo que tanto nos gusta y nos destaca”.

Viviendas: “Estamos próximos a entregar un nuevo barrio de 18 viviendas cerca de La Pilarica, con

las que superaremos las 250 viviendas entregadas en los últimos 5 años”.

En cuanto a promesas, el Jefe Comunal sostuvo que “lejos de conformarnos, avanzamos a paso firme con otras 106 casas entre Ranchos y Loma Verde. También iniciamos el proceso para la construcción de otras 23 viviendas en Ranchos, y la pasada semana firmamos un nuevo convenio para la construcción de otras 10 viviendas tipo dúplex, haciendo un total de 33 nuevas viviendas a construir”. A las que se suman los 12 departamentos que se destinarán en comodato a adultos mayores que estén solos, “convirtiéndonos en el primer y único municipio de la Provincia en llevar adelante esta iniciativa como prueba piloto”

“También detectamos con preocupación la situación de solteros adultos sin vivienda propia y sin medios para acceder a ella. En ese sentido, seguimos trabajando en un programa publico privado para darle respuesta a esta problemática”, apuntó.

“No nos quedamos solo en la construcción: los procedimientos de generación de suelo urbano no se detienen. Alcanzamos nuevos acuerdos con privados, para que el crecimiento de General Paz no tenga freno y se lleve delante de manera ordenada y con lotes accesibles. En este sentido, estamos listos para presentar el Geoportal del Patrimonio y el Código de Ordenamiento Urbano, herramientas fundamentales para desarrollarnos de manera organizada y sin perder nuestra esencia”.

Inversión: En Cultura y deporte ha habido grandes inversiones, como los 175 millones de pesos destinados en modernizar el Gimnasio Mayor. “Otro trabajo de años en el que logramos avanzar es el compromiso del gobierno provincial para colocarle el césped sintético a la cancha de hockey. Al mismo tiempo, sostenemos la pileta climatizada todo el año y mantenemos la gratuidad en todas las disciplinas deportivas que brindamos”.

Mientras que, en Cultura, se sostienen “los Festivales folklóricos populares, y encuentros tradicionalistas como la celebración en honor a Nuestra Señora del Pilar o la Mega Fiesta de la Espuma”, y el dictado de cursos y talleres.

Obra Pública: “Seguimos avanzando en la etapa I y II de la obra de desagües pluviales (…). La Casa de la Provincia ya es una realidad. (…) Concretamos la pavimentación de 5 cuadras en el cuartel segundo, y hemos iniciado el proceso de licitación para pavimentar otras 5 cuadras en el mismo

barrio. (…) Continuar con la ampliación de la red de cloacas en el barrio Néstor Kirchner y, en las

próximas semanas, junto a ABSA, comenzaremos la ampliación de la mencionada red en la zona del barrio La Pampa. Respecto del alumbrado público, seguimos ampliándolo y reconvirtiéndolo con la colocación de nuevas columnas con sistema de led. Por su parte, el gobierno provincial ya firmó contratos con las respectivas empresas para la construcción de un nuevo tanque de agua en la localidad de Loma Verde y para la construcción de un centro de atención primaria de la salud (CAPS)

en el barrio Villa Ramallo”, enumeró.

Compras por línea Leasing de banco Provincia: “Junto al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a través de su línea leasing, incorporamos nuevo equipamiento para nuestro hospital, un nuevo hidroelevador para seguir mejorando nuestro alumbrado público, una nueva combi para trasladar de manera más rápida y cómoda a nuestros vecinos que padecen problemas de salud, y que también

servirá para permitirle a nuestros jóvenes no detener su competencia, un tractor y una desmalezadora para el mantenimiento de espacios públicos y una retropala y un camión para optimizar los trabajos urbanos y rurales”.

De esta manera, y tras un discurso de alrededor de 20 minutos, Juan Manuel Álvarez dejó inaugurado el Cuadragésimo tercer período de Sesiones Ordinarias Legislativas 2026.

