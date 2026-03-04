Ranchos será sede del Primer Torneo Provincial de Newcom

La localidad de Ranchos se prepara para recibir el Primer Torneo Provincial de Newcom, que se desarrollará los días 4 y 5 de abril en las instalaciones del CEF N° 157 de Ranchos.

El evento es organizado por la Federación del Voleibol Argentino y el equipo Ranchos Newcom, con el acompañamiento de la Municipalidad de General Paz, que cede las instalaciones y hace posible la realización de este importante encuentro deportivo.

La competencia reunirá a equipos de distintos puntos de la provincia y promete ser una verdadera fiesta del deporte, promoviendo la integración, el compañerismo y la vida activa en adultos mayores.

Además, durante ambas jornadas habrá servicio de cantina a cargo del equipo organizador, Ranchos Newcom, para quienes se acerquen a acompañar y disfrutar del torneo en familia.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar y alentar a los deportistas en este evento, que posiciona a Ranchos como un punto de referencia en el desarrollo del newcom a nivel provincial.