Entra en vigencia el nuevo esquema del impuesto automotor: aseguran que baja la patente para el 75% de los vehículos

En marzo empieza el cobro mensual de las patentes. Desde ARBA destacan que este año bajaron considerablemente el impuesto automotor.

A partir de este mes empieza a regir el nuevo esquema del Impuesto a los Automotores que combina una reducción de la carga tributaria con el abono en 10 cuotas mensuales. Así lo confirmó la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) esta mañana. Cómo es el sistema para pagar la patente.

Según se informó oficialmente, la reforma incluye una modificación estructural de la tabla de alícuotas, que pasa de 15 a 5 tramos de base imponible y reduce los porcentajes aplicados. La alícuota mínima baja de 3,64% a 1% y la máxima se reduce de 5% a 4,5% . De esta manera, la carga efectiva del Impuesto Automotor será de 1,9%, disminuyendo un 65% respecto de 2019 y consolidando un esquema más progresivo y equilibrado.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, sostuvo que “desde el primer día de la gestión del gobernador Axel Kicillof nos propusimos bajar la carga fiscal sobre los sectores medios y hacer más progresiva la estructura del Impuesto Automotor. Partimos de un esquema que beneficiaba relativamente a los vehículos de mayor valuación y fuimos corrigiendo esa distorsión con sucesivas leyes impositivas. El resultado es concreto: hoy la carga efectiva del tributo es 65% menor que en 2019 y está mejor distribuida ”.

Este año, la patente se va a pagar en 10 cuotas mensuales a partir de marzo.

En ese sentido, explicó que “reordenamos la tabla de alícuotas para que quienes tienen mayor capacidad contributiva aporten de acuerdo con ese patrimonio, y al mismo tiempo aliviar a la enorme mayoría de las y los titulares. En 2026, el 75% pagará menos que en 2025 y además podrá hacerlo en 10 cuotas mensuales , lo que mejora la previsibilidad y facilita el cumplimiento”.

Por ejemplo, un auto Fiat Cronos modelo 2023 pasó de pagar 548.819,40 pesos de patente por año a $379.454 en 2026. Se trata de una baja del 30,9%. La reducción es aún mayor, del orden del 53%, para un Volkswagen Polo del 2025 que el año pasado tributó $1.652.875,05 y este año deberá pagar 771.379 pesos.

Girard agregó “estas modificaciones es parte de una política sostenida: reducimos la presión sobre sectores medios y trabajadores, simplificamos el pago y reconocemos el buen cumplimiento, mientras fortalecemos la fiscalización en los segmentos de mayor capacidad económica. Así se construye un sistema más equitativo”.

El primer vencimiento del tributo es el 10 de marzo, fecha desde la cual comenzará a regir el nuevo esquema. Quienes opten por el pago anual podrán acceder a un descuento de hasta 15%, mientras que quienes abonen cada cuota en término obtendrán una bonificación de hasta 10% por buen cumplimiento , en reconocimiento al esfuerzo de las y los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día.

Infocielo