Apertura de sesiones en Provincia: Axel Kicillof anunció beneficios fiscales, regulación de apps y acceso universal a sala de 3 años

En la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador bonaerense presentó un paquete de medidas que incluye alivio impositivo para contribuyentes cumplidores, un marco regulatorio para el trabajo en plataformas digitales, reformas en seguridad y la ampliación de derechos en educación inicial y acceso a medicamentos.

En la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof detalló una batería de iniciativas con foco en la producción, el empleo y la ampliación de derechos en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los anuncios centrales fue la implementación, a partir de marzo, del Régimen Riesgo 0 – SAF 0 a través de ARBA. El esquema permitirá reducir a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores. Según explicó, la medida apunta a liberar capital de trabajo, simplificar trámites y aliviar la carga administrativa para pymes y sectores productivos.

En materia laboral, adelantó el envío de un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales. La iniciativa contempla la creación de un Plan Integral y de un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales, con el objetivo de dar mayor transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan las tareas, exigir seguros obligatorios contra accidentes y establecer condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad.

En el área de seguridad, el mandatario confirmó que se debatirá una nueva ley para el personal policial que actualizará la normativa vigente y regulará el reclutamiento y la carrera dentro de la fuerza. Además, se impulsará una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública, que tiene más de tres décadas de vigencia.

Kicillof también anunció que enviará nuevamente a la Legislatura el proyecto de Producción Pública de Medicamentos, con el propósito de reducir costos y garantizar el acceso en todo el territorio bonaerense.

En el plano educativo, informó que firmará un decreto para extender en toda la provincia el acceso a la sala de 3 años en el nivel inicial, ampliando la cobertura y consolidando la universalización temprana del sistema educativo.

Durante su discurso, el gobernador enmarcó estas medidas en un contexto económico complejo a nivel nacional y sostuvo que la Provincia continuará impulsando herramientas propias para sostener la actividad, el empleo y el entramado social.

