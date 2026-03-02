Producción se reunió con empresarios del parque Industrial

Días pasados, se llevó a cabo en el Centro Universitario de nuestra ciudad, una reunión encabezada por el Secretario de Producción y Ambiente Municipal, Sebastián Brandoni, junto a los empresarios del Parque Industrial Planificado.

Según explicaron desde la cartera municipal, el objetivo de esta reunión es continuar “haciendo un trabajo colectivo para mejorar el Parque Industrial, analizando la coyuntura política y económica del país, la provincia y el distrito”.

De la jornada, también participó el Director Provincial de Desarrollo Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Alejando Mari, y Fabián Almeida, de FOBAGA (Fondo de Garantías de Buenos Aires).