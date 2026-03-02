EDICTO:
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ- RANCHOS.
La Municipalidad de General Paz- Ranchos, emplaza por el plazo de 3 (tres) días a todos aquellos que quieran hacer sus derechos sobre el inmueble que a continuación se detalla y se encuentra en condiciones de ser adquirido por prescripción administrativa.
Ranchos: Circ. III- Parcelas 352 b/c/d (a prescribir Sección C- Mza. 75- Parc. 21), de Villanueva, Partido de General Paz. Existe dominio vigente con inscripción dominial (D. H N° 183761, F° 4461/1952 con relac. a las inscr. 57/930; 144/930, 32/933; 66/941, N° 65/957 y 4/959) de Gral. Paz, a nombre de los Sres. Josefa Catalina LACHAISE de ESCAPIL: Josefa Dominga ESCAPIL y LACHAISE de FINNEGAN; Juan Maria ESCAPIL y LACHAISE; Ernestina Celina ESCAPIL y LACHAISE de ARLAS; Ana Rosalia ESCAPIL y LACHAISE de CENDAGORTA; Arnaldo Martin ESCAPIL y LACHAISE y Adelina Amalia ESCAPIL Y LACHAISE.