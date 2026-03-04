Ana C. Álvarez: “No se puede sostener el ajuste nacional y luego pedir inversión local, porque la coherencia también es un valor democrático”

En el marco de la apertura del período legislativo 2026, la presidenta del honorable Concejo Deliberante de General Paz, Dra. Ana Clara Álvarez, brindó un fuerte discurso, con críticas a la gestión nacional, fundadas en estadísticas oficiales. Además, advirtió que no se tolerará “la falta de respeto, la agresión, ni la vulgaridad dentro de este recinto”, tal como promulga el presidente Milei; y, sobre todo, pidió “coherencia” a los ediles.

En la alocución de Álvarez, algunos pasajes fueron muy aplaudidos. Uno de ellos, fue el caso del repudio al accionar del Presidente de la Nación en la Apertura de Sesiones en el Congreso de la Nación, ocurrido días pasados:

“El Presidente Javier Milei volvió a utilizar un tono que excede la confrontación política, y se instala peligrosamente en la descalificación sistemática. Las diferencias ideológicas son legítimas, el debate es saludable, la crítica es parte de la democracia, pero la agresión constante, la ridiculización del adversario, la estigmatización del disenso y la vulgarización del debate público no fortalecen la república, la debilita”

“La división de poderes no es un formalismo, es una garantía. Cuando el poder Ejecutivo descalifica sistemáticamente al Congreso, cuando el disenso se convierte en enemista, y cuando el lenguaje político se trasforma en agravio permanente, lo que se erosiona es la calidad democrática, y a 50 años de la dictadura no podemos ser indiferentes frente a eso. La democracia no se rompe de un día para el otro, se deteriora cuando se naturaliza el insulto. Se debilita cuando se pierde el respeto institucional, se degrada cuando la violencia verbal se vuelve método. Nosotros no vamos a permitir, ni a naturalizar esa lógica. Repudiamos lisa y llanamente todos y cada uno de los dichos y hechos de violencia vertidos por nuestro primer mandatario”.

DATOS Y ESTADÍSTICAS

“Sabemos que el complejo nacional es complejo. Mientras tenemos un Presidente que afirma que la tasa de desempleo bajó, que se aumentó la oferta laboral, y que se triplicó el sueldo en Argentina, entre otras falacias, déjenme decirles que la informalidad laboral, es decir empleos sin derechos plenos y sin aportes jubilatorios, ronda el 43% del total de quienes no tienen trabajo. Es decir que casi 1 de cada3 trabajadores lo hace sin derechos plenos ni estabilidad. Entre noviembre del 2023 y noviembre del 2025, se perdieron casi 300mil empleos formales registrados, esto implica que casi 400 personas por día dejaron de tener un empleo formal en Argentina. En ese mismo período, y según datos oficiales se cerraron cerca de 22 mil empresas en todo el país, lo que equivale a aproximadamente 30 empresas que dejan de funcionar cada día. Estos números no son abstracciones. Significan hogares preocupados por llegar a fin de me, jóvenes sin oportunidades claras, familias que ajustan gastos, y adultos mayores con jubilaciones que no cubren ni siquiera la canasta básica, situándose por debajo de la línea de la pobreza. No se puede hablar de éxito productivo, cuando miles de pequeñas y medianas empresa cerraron, y el empleo formal se ha resentido. La economía no se sostiene con slogans, se sostiene con producción, con empleo digno y con estabilidad para las familias, y miles de argentinos, hoy viven en la incertidumbre absoluta”.

Lo que está en discusión en la Argentina, no son leyes aisladas, es un modelo de país, es la aprobación de la Ley Base, la reforma Fiscal, la reforma Laboral y Penal, junto con freno al financiamiento universitario, el veto a la movilidad jubilatoria, y el veto en la emergencia de discapacidad… no constituyen hechos independientes, forman parte de una misma orientación política y económica sentadas por un estado que se retira, que delega, que desregula y reduce su capacidad de intervención”.

(…) “Cuando el estado se retira de la educación, de la protección social, de la regulación del trabajo y de la garantía de derechos, no desaparecen los problemas, se trasladan al bolsillo de la gente y a la angustia de los hogares. (…) Nosotros creemos en otra Argentina, una Argentina donde el trabajo no sea una variable del ajuste, donde los jubilados no pierdan el poder adquisitivo, donde la Universidad pública sea un orgullo y no una carga; donde la discapacidad sea acompañada por políticas concretas y no con recortes. Nuestro compromiso es con un Estado eficiente y responsable que promueve el desarrollo económico sin resignar su función esencial, la de garantizar derechos y oportunidades para todos los argentinos. Y en General Paz elegimos este camino (…). Orgullosamente, en general Paz tenemos un intendente que gestiona permanentemente, y un gobierno provincial que acompaña y sostiene la inversión pública como herramienta de crecimiento. En fin, de lo que se trata es de trabajar día a día para los más de 14 mil habitares del distrito, para que ellos vivan mejor. Porque detrás de cada obra hay dignidad, detrás de cada red de agua hay salud, detrás de cada vivienda hay futuro, porque detrás de cada escuela hay igualdad. Y es aquí, estimadas y estimados ediles es donde apelo a la honestidad intelectual. Cada espacio tiene su ideología, y eso es legítimo, pero no el jugar con el doble discurso: No se puede defender el retiro del Estado, y luego exigir pavimento, no se puede festejar la eliminación de la obra pública, y después reclamar cloacas, no se puede sostener el ajuste nacional y luego pedir inversión local, porque la coherencia, señores y señoras, también es un valor democrático”

MARCANDO LA CANCHA

“Como Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, jamás voy a permitir en ningún concejal, de ningún bloque, la falta de respeto, la agresión, ni la vulgaridad dentro de este recinto. No desconocemos las dificultades, ni negamos las diferencias, pero tenemos algo esencial: la democracia es nuestro marco, nuestro límite, y nuestro horizonte. Y por sobre todas las cosas, el único camino posible para transformar la realidad ante nuestros vecinos. Aquí se debaten con firmeza, aquí se puede disentir”.