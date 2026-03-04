Big3Ranchos participó del Torneo FIBA organizado por la UNLP

El día sábado 28 de febrero participó el equipo Big3Ranchos del partido de General Paz, en un torneo de 3×3 FIBA , en la Universidad nacional de La Plata (UNLP). El encuentro fue organizando por Catch and Stock, donde los rancheros demostraron su valor y amor por la disciplina.

En esta ocasión, no lograron llegar a la final, pero pudieron sumar puntos FIBA para el ranking mundial y nacional del básquet.

Se destacó en el plantel del equipo Big3Ranchos Tomas Peralta, quien fue el MVP del team, haciendo a la mayoría de puntos.

“Queremos agradecer a Emma Santalucia y a Roberto Peralta por llevarnos y acompañarlos en toda la jornada. Vamos a seguir haciendo historias y demostrando el nivel de Ranchos a través del básquet”, expresaron desde Big3Ranchos