Provincia ofertó un 9% en tres cuotas: estatales ya aceptaron y los docentes están a un paso del acuerdo

En la reunión en paritarias realizada este miércoles, el Gobierno de Axel Kicillof presentó el mismo plan de aumentos para los dos sectores en tres cuotas hasta abril. Además, se contempló una bonificación y las cláusulas de monitoreo y reapertura.

Tras los encuentros que mantuvieron representantes del gobierno provincial y de los gremios docentes y de trabajadores estatales, las paritarias bonaerenses se encaminan a un acuerdo general, que se sintetiza en un aumento, al mes de abril, del 9% en tres cuotas.

La oferta, tanto para educadores como para trabajadores de dependencias del sector público, fue la misma: la propuesta consolida la suba del 1,5% ya aplicada en febrero, a lo que se suma un 5% en marzo y otro 2,5% en abril.

En tanto, este miércoles se supo que la totalidad de las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores estatales contemplados en la Ley 10.430 aceptaron la propuesta después del encuentro. Además de los porcentajes mencionados, en el caso de los estatales se incluye una bonificación remunerativa no bonificable de $20.000, una cláusula de monitoreo y una de reapertura de negociaciones en función de la evolución de la inflación.

Docentes, cerca de acordar

Tras el paro llevado a cabo en el inicio del ciclo escolar 2026, los docentes bonaerenses recibieron la oferta salarial ya mencionada de aumentos del 5% en marzo y el 2,5% en abril, más una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad”, además de cláusula de monitoreo dentro de la primera quincena del mes de mayo 2026 y reapertura en junio.

Si bien ahora las bases de los gremios del Frente de Unidad Docente deberán confirmar si aceptan la oferta, según supo Agencia DIB los referentes gremiales le dieron el visto bueno y todo se encamina a cerrar un acuerdo por los próximos meses. Sin embargo, el año pasado sucedió que un gremio como la FEB, rechazó una oferta mientras que el resto aceptó. Este sindicato dará una respuesta el viernes.

Impacto en los salarios para cargos iniciales:

– Maestro de Grado (MG): en marzo $800.084 / abril $850.053;

– MG jornada completa: marzo $1.600.168 / abril $1.700.106;

– MG quinta hora: marzo $1.005.638 / abril: $1.060.424;

– Profesor 20 módulos: marzo $1.032.198 / abril: $1.113.838.

Fuente: Agencia DIB