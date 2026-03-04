El Ministerio de Ambiente bonaerense pondrá en marcha un sistema internacional de monitoreo marino-costero en la Costa Atlántica

En el marco de Pampa Azul Bonaerense, la Provincia oficializó un convenio con el CONICET para integrar una red científica internacional que permitirá monitorear en tiempo real las variables ambientales de toda la Costa Atlántica.

El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires participará de la puesta en marcha de un sistema de observación marino-costero, tras la oficialización del Decreto 128/26 que ratifica el convenio firmado a fines de 2025 con el CONICET.

La iniciativa se desarrollará en articulación con la Red de Investigación de Estresores Marino-Costeros en Latinoamérica y el Caribe (REMARCO), una red científica internacional con presencia en cerca de 20 países de la región, y permitirá fortalecer el monitoreo ambiental a lo largo de toda la Costa Atlántica bonaerense.

En el marco del acuerdo se instalarán estaciones de monitoreo continuo en puntos estratégicos como Santa Teresita, Villa Gesell, Mar Chiquita y Mar del Plata. Estos dispositivos relevarán en tiempo real información clave sobre el estado del ambiente marino y costero, incluyendo zonas de transición entre ecosistemas terrestres y oceánicos.

«Esta articulación es fundamental tanto para el Ministerio como para las y los bonaerenses, ya que gracias al trabajo conjunto con REMARCO podremos monitorear en tiempo real, y a lo largo de toda la costa bonaerense, las variables ambientales más sensibles y así anticipar procesos que van desde la acidificación oceánica hasta la contaminación por microplásticos, entre otros temas estratégicos. Además, podremos reportar desde la Provincia de Buenos Aires a las Naciones Unidas el ODS 14, vinculado con la vida en el mar; algo que desde el gobierno nacional no solo no hacen sino que niegan, así como niegan el cambio climático», expresó la ministra Daniela Vilar.

El trabajo conjunto apuntará a analizar los denominados estresores marino-costeros, es decir, factores —muchas veces vinculados a actividades humanas— que impactan sobre el equilibrio ecológico. Entre las variables a monitorear se encuentran la acidificación del agua, las floraciones de algas nocivas, la presencia de microplásticos y otros contaminantes emergentes.

Con esta iniciativa, y en el marco de Pampa Azul Bonaerense, la Provincia consolida una política pública marino-costera basada en evidencia científica, articulación internacional y planificación estratégica, fortaleciendo la protección de la biodiversidad y el cuidado del mar como bien común fundamental para el desarrollo sostenible.