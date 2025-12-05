Cronograma Acto Público – titulares interinos 2026-2027

Las titularizaciones de los cargos de educación especial pasan a febrero 2026 por Indicación de la DGAD.

publicidad

REQUISITOS: Concurrir al Acto indefectiblemente con la siguiente documentación por cada Cargo/Carga que titularice: Según pautas establecidas en la comunicación conjunta 07/2025.

DNI (Original) REQUISITO EXCLUYENTE

DDJJ actualizada de cargo/mod/hs cat. Titulares (completa). REQUISITO EXCLUYENTE

Título Habilitante Registrado Original.

Oblea de PID.

Dentro de las 48 hs. Deberán enviar al correo sad041dd-tint@abc.gob.ar la siguiente documentación por cada Cargo/Carga que titularice en un solo PDF.

1. Propuesta de designación firmada (la cual será enviada por la SAD).

2. DNI escaneado

3. Título habilitante registrado

4. Los que oficien como REPRESENTANTES presentar FORM. SAD

47 (Original y copia), y DNI del aspirante y REPRESENTANTE

(copia) titularización Representante en acto publico.docx – Documentos de Google

LAS VACANTES Y CUPOS TENTATIVOS SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PAGINA ABC -SAD GENERAL PAZ en el siguiente link o escaneando el código QR

https://abc.gob.ar/sad//general-paz/inicio