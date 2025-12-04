Cómo será el pago para jubilados con DNI terminados entre 0 y 9 de diciembre

El Gobierno, a través de Anses, brindó precisiones oficiales sobre el orden de pago que aplicará ANSES para jubilados durante diciembre, siguiendo el esquema habitual por DNI

Antes del incremento confirmado para el último mes del año y previo al impacto del aguinaldo, el Gobierno volvió a referirse a la organización de las acreditaciones para jubilados. La aclaración se dio en medio de la expectativa generada por los distintos montos que se cobrarán en diciembre, mes que acumula aumento, bono extraordinario y aguinaldo.

En ese contexto, Milei reiteró que ANSES mantendrá su modalidad tradicional de pagos escalonados, lo que garantiza que cada beneficiario reciba sus haberes sin demoras y siguiendo un orden preestablecido. La distribución, según señalaron desde el Ejecutivo, se diseñó también contemplando las fechas festivas de fin de año.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre: aumento, bono y aguinaldo

Recién aquí se definieron los valores. Con el aumento del 2,34 % dispuesto por el IPC de octubre y oficializado por las resoluciones 359/2025 y 361/2025, ANSES estableció los montos base para diciembre. A eso se le añade el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima y un aguinaldo calculado según el haber actualizado.

Estos son los montos finales confirmados:

Jubilación mínima sin extras: $340.879,59

Jubilación mínima + bono + aguinaldo: $581.319,38

PUAM sin extras: $272.703,67

PUAM + bono + aguinaldo: $479.055,50

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $298.408,87

Pensión madre de 7 hijos: $340.879,59 (mínima) → $581.319,38 con bono y aguinaldo

Bono: $70.000 para quienes cobran la mínima; proporcional hasta alcanzar el tope de $581.319,38.

Calendario de pagos para jubilados (diciembre 2025)

Jubilados con haber mínimo (SIPA)

DNI 0: 9/12

DNI 1: 10/12

DNI 2: 11/12

DNI 3: 11/12

DNI 4: 12/12

DNI 5: 12/12

DNI 6: 15/12

DNI 7: 15/12

DNI 8: 16/12

DNI 9: 16/12

Jubilados con haber superior al mínimo

DNI 0 y 1: 17/12

DNI 2 y 3: 18/12

DNI 4 y 5: 19/12

DNI 6 y 7: 22/12

DNI 8 y 9: 23/12

BAE Negocios