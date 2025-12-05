La línea 381 suma horarios, abre búsqueda laboral y proyecta mejoras para el servicio Chascomús – Ranchos

En comunicación con FM Por Siempre, el empresario Cristian Arévalo, titular de la línea 381, brindó detalles sobre las novedades que se vienen para el servicio que une Ranchos y Chascomús de cara a este mes de diciembre, la temporada de verano y el próximo ciclo lectivo.

Arévalo confirmó que actualmente hay cuatro horarios y que se evalúa incorporar un quinto, dependiendo de los ajustes que realicen otras empresas y del nuevo cronograma del tren.

“La idea es acomodar los horarios para que el año que viene haya mejores combinaciones”, explicó.

Mejoras constantes y una política de mantenimiento exigente

El empresario describió la filosofía de la firma: “Tenemos la política de mejorar día a día. No es un bosquejo, es una mentalidad de trabajo”.

Consultado sobre los costos y el contexto económico, Arévalo reconoció que “todo está por las nubes”, pero destacó el acompañamiento de la Secretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, clave para sostener el servicio.

En relación al mantenimiento, contó que la empresa combina trabajos propios con mecánicos externos y que pronto abrirán nuevos cupos laborales. “Queremos llegar a un nivel en el que las piezas mecánicas —alternadores, burros de arranque— directamente se cambien por nuevas”, señaló, y valoró que hoy ya trabajan con cubiertas de primera calidad, lo que reduce roturas y vehículos fuera de servicio.

Búsqueda laboral: mecánicos y choferes

La línea 381 abrirá una nueva convocatoria para incorporar personal.

Los interesados pueden enviar su currículum a través de Facebook: “Línea 381 oficial”, mediante mensaje privado.

Se evaluará experiencia, referencias y se realizará entrevista y prueba de manejo en el caso de los conductores.

Un servicio con alta demanda y pocas quejas

Arévalo destacó que, pese al gran movimiento diario, casi no reciben reclamos por incumplimiento del servicio. Sí relató un episodio reciente donde un pasajero increpó a un chofer asegurando que lo había dejado “a dos patas”.

El conductor explicó que la persona no estaba en la parada sino en un kiosco a mitad de cuadra.

“Los choferes no pueden parar fuera de las paradas oficiales. Es legal y es por seguridad. Si pasa algo, el problema es muy serio”, remarcó. Todos los conductores deben elevar informes ante cualquier incidente, lo que permite a la administración seguir los casos con rapidez.

Proyección y continuidad

La concesión ya lleva casi cuatro años, y Arévalo aseguró que el objetivo es seguir creciendo: “Venimos muy bien. Aun en este contexto, mejoramos la flota y seguimos proyectando”.

Antes de despedirse, agradeció el reconocimiento de la comunidad educativa del Corazón de María por la buena predisposición de un chofer en una actividad reciente. “Para cosas positivas, siempre estamos”, dijo.

Créditos: Chascomús Ciudad