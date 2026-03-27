Convocatoria para cobertura de espacios curriculares en el ISFDy 212

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz, a solicitud de la Dirección del ISFDyT N°212, Ranchos, General Paz realiza la difusión del Concurso para la cobertura de las materias.

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La Dirección del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 212, en el marco de la Resolución N° 6179/25, solicita a Ud. realice la difusión y convocatoria a las Pruebas de Selección por evaluación de títulos, antecedentes y oposición del Nivel Superior para cubrir módulos de las Unidades Curriculares que abajo se detallan:

Se confeccionarán dos listados A y B por orden de mérito con las 4 instancias de la prueba de selección aprobada y el mismo se utilizará durante tres (3) años, para cubrir Provisionalidades y Suplencias.

CARRERA: PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA – AÑO: 4° – Res. N°: 1862/17

Miércoles de 20 a 22 hs: didáctica de la Lengua y la Literatura III: Investigación de los problemas de la enseñanza (2 mod)

SITUACIÓN DE REVISTA: Provisional.

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Miembros titulares:

Directivo: Romina Bozzano

Docentes: Laborde, Victoria; Piscitelli, Ignacio; Savino, Cecilia; Castro, Jesica

Especialistas: Daniela Gerez, Cortes, Jésica

Estudiante: Anabel Guzmán

Miembros suplentes:

Docentes: Romina Luberto, Nucera, Magali, Tarquini, Romina

Especialistas: Carla Sola, Agustín Garate, Marina Garzón

Estudiante: Soledad Lamarque

INSCRIPCIÓN: isfdyt212generalpaz@abc.gob.ar

CRONOGRAMA TENTATIVO PREVISTO:

Inscripción: 26/3/26 al 31/3/26 (6 días corridos a partir de la difusión) (Presentación de Formularios 1, 2 .1, 2.2, 2.3, 2.4 del Anexo 9 de la Resolución 6179/25 en un mismo PDF al mail que se indica arriba)

Recusación y excusación: 1/4 al 4/4/26

Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos: 8 y 9/4/26

Entrega de propuesta: 13 al 18/4/26

Notificación aspirantes puntaje propuestas pedagógicas y notificará los temas de la clase pública: 28 y 29/4/26

Clase pública y entrevista: 5 al 6/5/26

Los aspirantes podrán consultar diseños curriculares y normativa en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1dPyARFCv9QfR0y6SKKS4vrbNf1uyokVi?usp=drive_link

Toma de Posesión: Cuando finalice la prueba de selección