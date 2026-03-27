El Rally de Ranchos se reprograma para los días 24, 25 y 26 de abril

La competencia en Ranchos, que estaba programada para el próximo fin de semana y fue suspendida por los pronósticos meteorológicos desfavorables, fue reprogramado para los días 24, 25 y 26 de abril.La segunda fecha, “Homenaje a Nunzio Vernaci”, se disputará dicho fin de semana ante la imposibilidad de desarrollarla antes, con motivo que uno de los fines de semana venideros el predio de la laguna, donde se ubica el Parque de Servicios, será epicentro de otro evento (Programado con anterioridad) y el siguiente, parte del equipo de trabajo de nuestra categoría, se encuentra afectado a un acontecimiento internacional que se desarrollará en la provincia de CórdobaAgradecemos la muy buena predisposición del intendente del partido de General Paz, Juan Manuel Alvarez y del equipo organizador para llevar adelante la fecha en la ciudad de Ranchos.

publicidad

Fuente: Rally Mar y Sierras Oficial