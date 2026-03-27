PROGRAMA: Semana Santa 2026

La Parroquia Nuestra Señora del Pilar invita a ser parte de las actividades programadas por la Semana Santa:

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Domingo 29 de marzo

DOMINGO DE RAMOS:

9 hs Misa Villanueva

11 hs Misa en la Parroquia

Lunes 30 de marzo

LUNES SANTO

18 hs Vía Crucis

19 hs Misa

Martes 31 de marzo

MARTES SANTO

18 hs Vía Crucis

19 hs Misa Crismal – Catedral-Chascomús

Miércoles 1 de abril

MIÉRCOLES SANTO

18 hs Vía Crucis

19 hs Misa

Jueves 2 de abril

JUEVES SANTO

19 hs Vía Crucis

20 hs Misa de la Cena del Señor

Adoración al Santísimo

hasta las 8 hs del viernes

Viernes 3 de abril

VIERNES SANTO

18 hs Celebración de la Pasión del Señor y Vía Crucis

Sábado 4 de abril

SÁBADO SANTO

9 hs Retiro Espiritual para laicos

21 hs SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

Domingo 5 de abril

DOMINGO DE RESURRECCION

9 hs Misa Villanueva

11 hs Misa en la Parroquia