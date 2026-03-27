PROGRAMA: Semana Santa 2026

La Parroquia Nuestra Señora del Pilar invita a ser parte de las actividades programadas por la Semana Santa:

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Domingo 29 de marzo

DOMINGO DE RAMOS:

9 hs Misa Villanueva

11 hs Misa en la Parroquia

  • Lunes 30 de marzo

LUNES SANTO

18 hs Vía Crucis

19 hs Misa

  • Martes 31 de marzo

MARTES SANTO

18 hs Vía Crucis

19 hs Misa Crismal – Catedral-Chascomús

  • Miércoles 1 de abril

MIÉRCOLES SANTO

18 hs Vía Crucis

19 hs Misa

  • Jueves 2 de abril

JUEVES SANTO

19 hs Vía Crucis

20 hs Misa de la Cena del Señor

Adoración al Santísimo

hasta las 8 hs del viernes

  • Viernes 3 de abril

VIERNES SANTO

18 hs Celebración de la Pasión del Señor y Vía Crucis

  • Sábado 4 de abril

SÁBADO SANTO

9 hs Retiro Espiritual para laicos

21 hs SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

  • Domingo 5 de abril

DOMINGO DE RESURRECCION

9 hs Misa Villanueva

11 hs Misa en la Parroquia

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