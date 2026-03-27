PROGRAMA: Semana Santa 2026

La Parroquia Nuestra Señora del Pilar invita a ser parte de las actividades programadas por la Semana Santa:
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Domingo 29 de marzo
DOMINGO DE RAMOS:
9 hs Misa Villanueva
11 hs Misa en la Parroquia
- Lunes 30 de marzo
LUNES SANTO
18 hs Vía Crucis
19 hs Misa
- Martes 31 de marzo
MARTES SANTO
18 hs Vía Crucis
19 hs Misa Crismal – Catedral-Chascomús
- Miércoles 1 de abril
MIÉRCOLES SANTO
18 hs Vía Crucis
19 hs Misa
- Jueves 2 de abril
JUEVES SANTO
19 hs Vía Crucis
20 hs Misa de la Cena del Señor
Adoración al Santísimo
hasta las 8 hs del viernes
- Viernes 3 de abril
VIERNES SANTO
18 hs Celebración de la Pasión del Señor y Vía Crucis
- Sábado 4 de abril
SÁBADO SANTO
9 hs Retiro Espiritual para laicos
21 hs SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
- Domingo 5 de abril
DOMINGO DE RESURRECCION
9 hs Misa Villanueva
11 hs Misa en la Parroquia
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