Convocatoria a Asamblea de la Sociedad Española

Ranchos, 13 de octubre de 2025

publicidad

La Comisión Directiva de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Gral. Paz convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria para el día Sábado 15 de noviembre de 2025 a las 19:00 hs., en su sede de la calle Leopoldo Casal N.º 3056 de la ciudad de Ranchos para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1) Consideración del Acta de la Asamblea anterior.

2) Designación de dos socios para refrendar el acta juntamente con el presidente y secretaria.

3) Consideración de la Memoria, Balance General. Estados Contables. Cuadros anexos. Informe del Auditor Externo del Ejercicio Económico del año 2024.

4) Consideración del valor de la Cuota Social y alquileres de los locales de la galería de la calle Campomar.

La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de fijada la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios.

Ciafardini, María Eugenia Torrissi, Sebastián

Secretaria Presidente