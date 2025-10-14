Calendario de eventos turísticos provincia de Buenos Aires

Del jueves 16 al jueves 23 de octubre de 2025

Los municipios bonaerenses tendrán un fin de semana con exposiciones y festividades tradicionalistas y culturales. Las Flores celebrará la Fiesta Grande con destrezas criollas; La Plata, el Brazilian Day; Carmen de Areco, la 1°Fiesta del Asado Campero y el 2° Festival del Gin.

Magdalena -en Vieytes- y General La Madrid, homenajearán a la mujer de campo con la 1° Fiesta Criolla de la Mujer Rural, y la Fiesta de la Mujer Rural, respectivamente.

Por otro lado, Saladillo realizará la 14° Expo Vivero en el Pueblo Turístico Cazón y Tres Arroyos la 7° Nómade Expotur, con las propuestas turísticas de la región.

FIESTAS POPULARES

GENERAL LA MADRID

Fiesta de la Mujer Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 17, a las 09:00, en el predio de la ex estación del ferrocarril Pontaut.

Descripción: Mujeres expositoras, referentes rurales, concurso fotográfico, entrevista a mujeres rurales, espacio de juegos, talleres a cargo de Diversidad y Género de General La Madrid y Ministerio de Mujeres. Organiza el CEPT Nº 17 con el acompañamiento de la Municipalidad de La Madrid.

Más información: www.instagram.com/cept.pontaut/ – www.instagram.com/prensalamadrid/ – www.facebook.com/profile.php?id=100066450880207

LAS FLORES

Fiesta Grande de Las Flores 2025

Fecha, hora y lugar: Viernes 17 al domingo 19, desde las 10:00, en el Campo de Doma La Tacuara, Ruta Provincial 30 y av. Presidente Perón.

Descripción: Prueba de riendas, jineteadas, montas especiales, folclore y bailanta. Entrada arancelada (2241) 547079. Organiza la Agrupación Tradicionalista El Resero en conjunto con la Municipalidad de Las Flores. Programación: www.instagram.com/fiestagrande_lasflores/?hl=es-la

Más información: https://lasflores.tur.ar/ – www.instagram.com/turismolasflores/ – www.facebook.com/lasflorestur

BENITO JUÁREZ (Pueblo Turístico – Barker)

117º Aniversario de Barker y Villa Cacique

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, desde las 09:00, en la plaza Ramón Santamarina y otros espacios físicos.

Descripción: Comienza con el izamiento del Pabellón Nacional y continúa a las 14:00 con la imposición del nombre al Centro Cultural de Villa Cacique y reconocimiento a Valle Olivera; las 15:00 acto protocolar; a las 16:00, desfile cívico, escolar y tradicionalista frente a la Delegación Municipal y, desde las 18:00, espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Barker forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Organiza la Delegación Municipal y la Municipalidad de Benito Juárez.

Más información: www.instagram.com/delegacion_barker/ – www.facebook.com/delegacion.barker –

www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez/

BRAGADO (La Limpia)

3º Fiesta de la Empanada en La Limpia

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, a las 10:00, en la estación de ferrocarril La Limpia.

Descripción: Desfile criollo por las calles del pueblo, juegos de kermes, grupos folclóricos, bandas de cumbia y el espectáculo de Carlos Ramón Fernández, el «Chacarero Cantor». Entrada gratuita. Organiza la Comisión Vecinal La Limpia con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobragado/ – www.facebook.com/direcciondeturismobragado – www.instagram.com/lalimpiacomisionvecinal – www.facebook.com/profile.php?id=100089602058696

AYACUCHO

16° Fiesta Provincial de la Repostería Criolla

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, a las 10:00 y domingo 19, a las 18:00, en el Galpón de Espectáculos de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.

Descripción: Concurso a la mejor pastafrola, cocina en vivo, artistas invitados, sorteos y feria de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Unión de Artesanos de Ayacucho junto con la Municipalidad de Ayacucho.

Más información: www.ayacucho.gob.ar/agenda

CARMEN DE ARECO

1º Fiesta del Asado Campero en Carmen de Areco

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a las 09:00, en la estación del ferrocarril.

Descripción: Concurso de asadores con importantes premios, fogón con guitarreada, espectáculos de destreza india, exhibición de zamba a caballo, atracciones criollas y cierre musical con Nano Nelson y Sonia Vega. Entrada gratuita. Organiza el Centro Tradicionalista Las Descubiertas con el acompañamiento de la Municipalidad de Carmen de Areco.

Más información: www.instagram.com/fiestadelasadocampero/ www.instagram.com/culturacdea/ – www.facebook.com/direcciondeculturacda

CAPITÁN SARMIENTO

1º Festival de Música y Danzas Latinoamericana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a las 16:00, en el predio ferroviario.

Descripción: Espectáculos musicales y coreográficos que recorrerán la riqueza cultural latinoamericana, con agrupaciones y artistas de distintas expresiones regionales. Entrada gratuita. En caso de lluvia el evento se trasladará al Cine Italo Argentino. Organiza la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Más información: www.instagram.com/culturacapitansarmiento/ – www.facebook.com/culturavivacapsto

MAGDALENA (Vieytes)

1º Fiesta Criolla de la Mujer Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, de 08:00 a 22:00, en la estación de ferrocarril de Vieytes.

Descripción: Desfile de inauguración, aparte campero femenino, más de cuarenta puestos de productores y productoras, stands institucionales, actividades criollas y talleres. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Magdalena con la participación de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Evento previsto para el 05 de octubre 10, reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.magdalena.gob.ar/

www.instagram.com/Municipalidad_de_Magdalena

www.facebook.com/MunicipalidaddeMagdalena

EVENTOS GASTRONÓMICOS

LA COSTA (Lucila del Mar)

2º Oktubre Fest

Fecha, hora y lugar: Viernes 17 al domingo 19, de 18.00 a 00.00, en el predio Solar del Pinar de Lucila del Mar, av. Tucumán 5925.

Descripción: Festival Itinerante de la Cerveza Artesanal y Destilados de La Costa con la participación de productores locales, puestos gastronómicos, música en vivo, barra de tragos, maquillaje artístico y ferias. Entrada: un alimento no perecedero. Organizan cerveceros y destiladores del distrito y la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: www.instagram.com/produccionlacosta/

www.facebook.com/produccionempleoytrabajolacosta – https://lacosta.tur.ar/EVENTOS/

CARMEN DE ARECO

2º Festival Gin

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, a las 18:00, en la ex Estación del Ferrocarril.

Descripción: Gin, gastronomía y música. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco.

Más información: www.instagram.com/carmendearecoturismo–

www.facebook.com/turismocarmendeareco

LOBOS (Antonio Carboni)

Gran Lechonada en Antonio Carboni

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a partir de las 10:00, en el predio del ferrocarril.

Descripción: Mercado artesanal, artistas en vivo, ballets folclóricos, gastronomía rural, desfile de centros tradicionalistas e instituciones locales, servicio de cantina. En el marco del 129° Aniversario de Antonio Carboni. Entrada gratuita. Organiza el Club Social Cultural y Deportivo A. Carboni, Jardín N° 906, Escuela N° 15, Bomberos Voluntarios, Escuela N° 36, salón parroquial, Gauchos del Salado, Escuelas Agropecuarias con el apoyo del Municipio de Lobos.

Más información: www.instagram.com/p/DPWRJanESAI/?img_index=1 – www.facebook.com/culturalobos

EVENTOS CULTURALES

BERISSO

Tierra de Vino y Cultura

Fecha, hora y lugar: Miércoles 15, a las 19:00, en la Casa de Culturas, av. Montevideo 821.

Descripción: Cata de vinos regionales, maridaje con sabores pensados para cada uva, música en vivo con Los Hermanos Herrera y Fausto Pordomingo. Bono contribución: $20.000. Reservas al: (221) 3101686 (cupos limitados). Organizan los estudiantes del ISFT N° 202 de Berisso con el acompañamiento del Municipio.

Más información: www.instagram.com/berissoculturas/ – www.facebook.com/CulturaBerisso

MERCEDES

Mercedes Rock 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 17, desde las 18:00 y sábado 18, a partir de las 15:00, en el sector viejo del Parque Municipal Independencia.

Descripción: Viernes, presentación de La Poesía de Carlos, Livv, Sin Bozal, San Calavera y Voodo. El sábado actuarán Antonella Icardi, Antípodas, La Desgracia de la Tole, Dingir, Black Cachivache, Rideon Rock, Alto Octanaje, Don Uste y Mango Blu. Cantina solidaria. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mercedes.

Más información: www.instagram.com/culturabrandsen/ – www.facebook.com/culturamercedes/

BERISSO – ENSENADA

3° Festival Cultural «De Orilla a Orilla»

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, a las 12:00, en Isla Paulino (Berisso); desde las 11:00, en la Isla Santiago (Ensenada).

Descripción: Talleres, charlas, exposiciones, feria de artesanías, música en vivo y productores locales sobre el espacio natural que conecta la Isla Santiago con la Isla Paulino. Actividad gratuita. Organizan la Municipalidad de Berisso y la Municipalidad de Ensenada.

Más información: www.instagram.com/berissoculturas/ – www.facebook.com/CulturaBerisso – www.instagram.com/culturaensenada/ – www.facebook.com/EnsenadaCultura

PUAN (Bordenave)

2º Primavera Fest

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, desde las 11:30, en la Casa de la Cultura.

Descripción: Bandas en vivo, feria de artesanías, patio de comidas, talleres municipales de danza y agrupaciones folclóricos. Entrada gratuita. Organiza la Delegación de Bordenave y la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/p/DPgfaF8DjEz/

LA PLATA

Brazilian Day

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, desde las 10:00, en plaza Moreno.

Descripción: Más de veinte grupos musicales y cuarenta puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de La Plata, el Consulado General de Brasil y la Institución Patria Brasil.

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata

https://turismo.laplata.gob.ar/agenda

EVENTOS DEPORTIVOS

AYACUCHO

Ayacucho Cross Rural

Fecha, hora y lugar: Sábado 18 a las 13:30, en el Club A. Independiente.

Descripción: Carrera que recorre caminos rurales, cruces de arroyos y paisajes del campo bonaerense. Distancias de 15, 8 y 3 kilómetros. Actividad arancelada. Organiza Vibram Trail con el auspicio del Municipio de Ayacucho y sponsors privados.

Más información: www.instagram.com/p/DN51uHwDmKd/?img_index=2 – www.facebook.com/profile/100064383714003/search/?q=cross

RIVADAVIA (América)

Maratón y Rural Bike en América

Fecha, hora y lugar: Domingo 19, a las 09:00, en el Vivero Municipal de América.

Descripción: Maratón en dos distancias: 5 y 10 kilómetros, con largada a las 09:00. Trofeos para los cinco primeros de la general y medallas por categorías. Inscripción: $23.000 con remera y $10.000 sin remera. Rural Bike: distancias de 30 y 60 kilómetros, largada a las 11:15. Premios en efectivo, trofeos y medallas. Inscripción $25.000 y $15.000, según categoría. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Rivadavia.

Más información: www.instagram.com/municipalidadrivadavia/ www.facebook.com/Municipalidad.Rivadavia – (2392) 494338.

VISITAS GUIADAS

CORONEL SUÁREZ

Circuito Rural

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, a las 09:30, desde Pasman.

Descripción: El recorrido inicia en Pasman, continúa por la Laguna Caballo Loco y finaliza en Cascada, con circuito por el pueblo. Cierre con un almuerzo en el Club San Martín de Cascada, organizado por la comisión. Cupos limitados. Inscripciones: (2926) 516015. Se suspende por lluvia. Organiza la Subdirección de Turismo de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/suarezturismo/ – www.facebook.com/suarezturismo

LA PLATA

8º City Tour Ciudad Masónica

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, a las 15:00, desde el Museo y Archivo Dardo Rocha.

Descripción: Circuito guiado por el corazón simbólico de la ciudad, calles, monumentos y edificios. Duración: 3 horas. Cupos limitados. Costo: $20.000

Organiza Gran Logia Argentina y el Ente de Turismo de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata/ – www.instagram.com/ciudadmasonica.lp/

LA PLATA

Paseo Del Bosque

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, a las 15:00, desde la puerta de ingreso del Bioparque.

Descripción: Recorrido a pie por el Paseo del Bosque, el Bioparque, los estadios de Gimnasia y Estudiantes, el Lago, el Anfiteatro Martín Fierro, la Casa Ecológica, el Planetario, el Observatorio y el Museo de Ciencias Naturales. No incluye ingresos a los atractivos. Duración aproximada: 2 horas. Inscripción previa: https://acortar.link/s5NkaU Se suspende en caso de lluvia. Organiza el Ente Municipal de Turismo La Plata.

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata/ – https://turismo.laplata.gob.ar/

FERIAS Y EXPOSICIONES

SALADILLO (Pueblo Turístico – Cazón)

14° Expo Vivero Cazón

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18 y domingo 19, a partir de las 10:00, en Ruta Nacional 205, km 170.

Descripción: Exposición de viveristas y paisajistas, venta de macetas, insumos y abonos para la jardinería, puestos de gastronomía, artesanías, juegos y espectáculos musicales. Domingo, cierre con la actuación de Nico Mattioli. Entrada gratuita. Cazón forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Organiza la Agrupación de Feriantes Saladillenses y la Municipalidad de Saladillo con la participación de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/expovivero – www.facebook.com/expoviverocazon2014

TRES ARROYOS

7° Nómade Expotur

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 18, a las 14:00, en el Polideportivo Municipal, La Rioja 100.

Descripción: Agencias de viajes y emprendimientos turísticos del distrito mostrarán sus propuestas con el objetivo de posicionar a Tres Arroyos como referente turístico regional. Entrada gratuita. Organizan estudiantes y docentes de la Tecnicatura Superior en Turismo del Instituto Superior de Formación Docente N°167 con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/7-nomade-expotur/

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, la PROVINCIA BONITA ARGENTINA.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.