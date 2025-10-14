Juegos Bonaerenses: Arranca la competencia para General Paz

El gobernador Axel Kicillof encabezó este lunes la apertura de las finales de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata, que reúnen a más de 30.000 deportistas y artistas en más de 100 disciplinas.
La competencia deportiva y cultural más importante del territorio provincial, que este año celebra su 34ª edición con un récord de 480.000 participantes, que estará compitiendo del 13 al 18 de octubre.
Hoy, comienza la actividad, y General Paz cuenta con una nutrida agenda:
- 10:30 hs General Paz Vs. Tornquist: Voleibol-Sub 16-Femenino-Escolar Abierta (Zona B)
Francesca Brenna, Emma Santalucía, Abril Seillant, Juana Irigoite, Ambar Piñero, Isabella farisano, Justina Scarpitta, María Lucía Rondinelli, Mora Bianco. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Eulalia Santalucía. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Eulalia Santalucía
- 10:30 hs. General Paz Vs. Patagones – Handball Playa-Sub 14-Masculino-Libre (Zona A)
Gonzalo Sposito, Matías Hernández, Jeremías Carrera, Galo Santamaria, Juan Martín Alonso, Lautaro Rodríguez, Ciro Soto. DT: Marcos Palavecino
- 10:30 hs. General Paz Vs. Cañuelas – Beach Vóley-Sub 16-Femenino-Libre (Zona B)
Maite Quetgles y Fiamma Bonavita. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Karina Southwell
- 11:00 hs. Bolívar Vs. General Paz – Futbol Tenis-Inter Generacional-Masculino-Libre (Zona B)
Ciro Galli y Roberto Castro
- 11:00 hs- Trenque Lauquen Vs. General Paz – Tejo-B-Masculino-Libre (Zona C)
Prósperi Alberto y Pérez José
- 13:00 hs. Milagros Domínguez: atletismo PCD pista -16+-femenino-libre-motor/pc34 en silla de ruedas t4 100 mts
- 14:00 hs- Guamini Vs. General Paz – Truco-Inter Generacional-Ambos Sexos-Libre (Zona A)
Luisa Loyola y Gregorio Maggi
- 15:15 hs. General Paz Vs. Benito Juárez – Beach Vóley-Sub 14-Femenino-Libre (Zona D)
Rivero Tahís Valentina y Maite D’Addona. DT: Nicolás Rey. Acompañante: Santiago Martin
- 15:30/16:00 hs. Sapo-Inter Generacional-Ambos Sexos-Libre – Etapa clasificación
Ubaldo Torres y Adriel Malla
- 15:30 hs. General Paz Vs. General Las Heras – Voleibol-Sub 18-Masculino-Escolar Abierta (Zona B)
Felipe Agustín Covelli, Lucas Oporto, Fausto Díaz, Benjamín Eseiza, Elías Constantino, Facundo Contreras, Bautista Castronuovo, Octavio Bonacina, Santino Benavidez, Ramiro Blanco. DT: Braian Santero. Acompañante: Eugenia Dobaño
- 15:30 hs. Moreno Vs. General Paz – Truco-Inter Generacional-Ambos Sexos-Libre (Zona A)
Luisa Loyola y Gregorio Maggi Benito
- 16: 00 Natación:
Farisano, Mario – Natación PCD-17+-Masculino-Libre-50 Libres- S8
Olivera Ponce de León, Manuela Milagros – Natación PCD-17+-Femenino-Libre-50 Libres- S15