La Cámara de Comercio renovó autoridades

La Cámara de Comercio, Industria; profesionales y productores de Servicios de General Paz, informa que, el pasado 3 de octubre se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria, renovando el 50 % de su Comisión Directiva, la que quedó conformada de la siguiente manera.

publicidad

Presidente: Blanco Carlos

Vicepresidente: Dellavedova Ignacio

Secretario: Díaz Sergio

Prosecretario: Ávila Mario

Tesorero: Cabral Cecilia

Pro tesorero: Franciosi Alberto

Vocales Titulares:

  • Ferreyra Braian
  • Andrik Norma
  • Benedicto Sandra
  • Sanchez Nora

Vocales Suplentes:

  • Garmendia Omar
  • Magnífico Mauro
  • Márquez Matías
  • Van Brussel Víctor

Revisores de cuentas titulares:

  • Santi Luis
  • Eseiza juan
  • Dobaño Cristian

Revisores de cuentas suplentes:

  • Torrissi Sebastián
  • Martínez Daniel
Noticia patrocinada por