La Cámara de Comercio renovó autoridades

La Cámara de Comercio, Industria; profesionales y productores de Servicios de General Paz, informa que, el pasado 3 de octubre se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria, renovando el 50 % de su Comisión Directiva, la que quedó conformada de la siguiente manera.
Presidente: Blanco Carlos
Vicepresidente: Dellavedova Ignacio
Secretario: Díaz Sergio
Prosecretario: Ávila Mario
Tesorero: Cabral Cecilia
Pro tesorero: Franciosi Alberto
Vocales Titulares:
- Ferreyra Braian
- Andrik Norma
- Benedicto Sandra
- Sanchez Nora
Vocales Suplentes:
- Garmendia Omar
- Magnífico Mauro
- Márquez Matías
- Van Brussel Víctor
Revisores de cuentas titulares:
- Santi Luis
- Eseiza juan
- Dobaño Cristian
Revisores de cuentas suplentes:
- Torrissi Sebastián
- Martínez Daniel
